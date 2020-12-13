以色列 LiDAR 开发商 Innoviz 借壳上市，估值将达 14 亿美元

SPAC（特别并购上市）绝对称得上是科技圈 2020 年热词之一，对 LiDAR（激光雷达）行业来说，这更是 “化茧成蝶”最方便的路径。

继 Velodyne、Luminar 和 Aeva 之后，第四家通过 SPAC 登陆资本市场的 LiDAR 公司出现了，它就是以色列 LiDAR 开发商 Innoviz。

通过 SPAC 完成上市后，Innoviz 估值将达 14 亿美元，它们还能顺道从投资者那里拿到 3.5 亿美元。在纳斯达克挂牌后，Innoviz 的代号为 INVZ。

SPAC 也被称为「空白支票公司」，是美股市场一种借壳上市的方式。具体来说就是，投资方自己「造壳」，建立 SPAC 公司再募集资金上市，然后在一定的时间内寻找一家有潜力且有能力的公司，进行收购。因此，这种方式也可以被理解为科技公司加快上市的途径。

这次，Innoviz 选择的 SPAC 公司是 Collective Growth，交易的背后还有麦格纳在做推手。

Innoviz 创立于 2016 年 1 月，称得上是激光雷达行业的一匹黑马。其四位联合创始人来自以色列国防军情报部队精英技术部门，离开军队后各自在 Consumer Physics、英特尔、Anobit（被苹果收购）、bTendo（被意法半导体收购）和 NovelSat 等不同的科技公司、创业公司打拼，在 MEMS、光电、半导体领域有着丰富的经验。

在这样技术背景下，截至去年 1 月，Innoviz 已经累计完成 2.14 亿美元融资，团队员工规模也已经超过了 200 人，并在以色列第三大城市海法（Heifa）拥有生产线。

总体上来说，Innoviz 业务增长的重点放在主要汽车市场。因此，Innoviz 也已经将激光雷达业务扩张到以色列总部以外的地区，包括美国、中国、日本和欧洲。

其中，中国是全球最大的汽车市场，2018 年 12 月，Innoviz 宣布将在中国建设的一座占地 4000 平方米的新工厂。

另一方面，作为 MEMS 激光雷达的头部公司，Innoviz 在 2018 年获得行业内第一个前装订单，并且与包括安波福、麦格纳、恒润和三星哈曼在内的零部件供应商建立战略伙伴关系。

目前，Innoviz 已经有了车规级别 LiDAR 传感器 InnovizOne，明年将在宝马的协助下进行正式量产。据悉，这款 LiDAR 将会成为一套 Level 3 半自动驾驶系统的核心。至于更高级别的系统，可能还要多等几年。

LiDAR 传感器的关键部件是控制芯片、专用集成电路（ASIC）、激光器、光束控制装置和光电探测器。除激光器以外，Innoviz 已经掌握了所有关键技术的知识产权。

眼下，Innoviz 正联合麦格纳与安波福为宝马的 iX 系列 SUV（2021 年上市）开发 LiDAR 系统。麦格纳与安波福都对 Innoviz 进行了投资，除此之外，其股东中还有三星 - 哈曼、Vertex Ventures、软银亚洲投资和 Phoenix Insurance。

Innoviz CEO Omer Keilaf 表示：为了拿出一个能让汽车制造商们采纳和信任，且足够安全可靠的方案，我们的工程师正携手麦格纳不知疲倦地工作。

事实上，尽管近年来外界一直在谈论资本寒冬，但激光雷达领域却有着另一番景象。据路透社对公开的投资数据所进行的分析，过去几年里，有超过 50 家激光雷达初创公司获得了超过 10 亿美元（约合 67 亿元人民币）的投资。

如此受资本追捧的背后，表明了激光雷达这一关键传感器，在自动驾驶上所发挥的关键作用。

市场调研机构 Guidehouse Insights 预测到，搭载 L2/3 半自动驾驶功能的车每年能卖出 6000 万台，因此 LiDAR 传感器市场规模可达 3200 万美元。

尽管激光雷达仍是一项新的汽车传感技术，还面临着不小的挑战，比如成本、体积、安全性等问题。但随着众多初创公司、汽车厂商、供应商纷纷在这一领域加码布局，行业还远未到洗牌阶段。

而且，大部分主流的汽车厂商还在评估这种新型的传感技术，对大多数激光雷达公司而言正是机会所在。