五款神器让 Win10 化身 macOS

微软在 Win10 上捣鼓已经不是一天两天了，可结果…… 还是难以令人满意，特别是不伦不类的 UI！其实 Win10 的底子还是不错的，新技术用了不少，外观也比之前更有颜值，但…… 总感觉缺了点什么！有没有羡慕隔壁的 Mac 界面的整齐划一？以下这五款神器，就能让你的 Win10 瞬间变身 macOS。

Win10 or macOS

1. My Dock

下载地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/my-dock/9n156vjrft53

Dock 栏绝对是 Mac 系统的最大看点，不光是方便，那独特的颜值也无时无刻吸引着很多人。My Dock 是一款高度模仿 Mac Dock 的小工具，简单来说，它能模仿两大功能。一是底部 Dock 栏，二是窗口动效。

逼真感腻人的 Dock 栏

My Dock 的 Dock 栏绝对能和真正的苹果一拼高下。鼠标划过会有动态缩放，缩略图也和真正的 Dock 一模一样。左侧是应用程序，右侧是已打开窗口。除了各种 Windows 程序外，你还可以在里面找到 Finder、日历、时钟、天气、Siri、Launchpad 这些 “原汁原味”的 Mac 元素。当然仅仅是图标而已，真正的功能还是由 Win10 里的相关模块承担。

各种动画

动态效果对标 Mac，包含最小化、还原，以及程序启动。整个过程没有卡顿，就像真正的 Mac 电脑一样丝滑柔顺。而且这个动效并不仅限于文档，只要是窗口，无论程序还是系统，在执行上述操作时，都能看到动画的出现。

2. My Finder

下载地址：https://www.mydockfinder.com/

如果说 My Dock 解决的是任务栏问题，那么 My Finder 处理的就是 Mac 顶部的菜单栏了。Mac 顶栏是一个类似于 Win10 任务栏一样的东东，却可以根据当前所打开的程序自动变化。比方说当你启动 Word 软件后，顶栏会显示出一些与 Word 有关的菜单项，而当打开 Photoshop 后，这里又会变成 PS 里的相关命令。

模拟 Mac 顶部菜单栏

顶栏右上角是系统参数显示区，类似于 Win10 的系统托盘。这里你能看到很多与 Mac 外观相近的元素，比如日期、时间、内存、CPU 占用率等，甚至还有和 Mac 一模一样的通知提醒以及音量指示条。

原汁原味的 Mac 版 “提示条”

3. WinDynamicDesktop

下载地址：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/windynamicdesktop/9nm8n7dq3z5f

WinDynamicDesktop 是一款能够跟随时间自动变化的壁纸程序，用以模仿 MacOS 里另一项神奇功能——动态桌面。首次启动后，我们需要授予软件定位权，以便它能根据我们当前所处的位置，实时确定日出日落时间。和 Mac 里的同款功能一样，WinDynamicDesktop 也并非简单地跟随时间自动切换壁纸，而是根据用户所在地的季节变化，再结合时间进行切换。简单来说，就是你那里天黑了，电脑桌面也会天黑！

随时间自动变化的壁纸

遗憾的是，WinDynamicDesktop 本身并没有内置壁纸，需要我们手工下载。而且由于服务器在国外，因此下载速度非常非常非常…… 慢。而这，也就是这款软件最大的遗憾了！

4. MacType

下载地址：https://www.mactype.net/

光从软件名称上看，相信大家已经猜出它是做什么的了。众所周知，Windows 的字体渲染一直是个老大难问题，特别是在 2K、4K 这样的高分辨率屏幕上，与 Mac 的字体渲染完全不是一回事。MacType 就是一款能在 Windows 上，模仿 Mac 字体渲染风格的小软件。

开启 MacType 前后对比（点击看大图）

软件使用简单，直接安装即可。这里考虑到不同用户间的设备差异，自带了若干配置文件。不过个人感觉默认（Default）的效果就已经很好了，如果没有特殊需求，保持现状即可。实际效果参看上图。

5. Listary

下载地址：https://www.listary.com

用过 Mac 系统的童鞋，一定会对它的 “聚焦搜索”（Spotlight）赞不绝口。的确，相比之下 Windows 的自带搜索简直太烂了。Listary 是一款类似于 Spotlight 的全局搜索工具，同样支持热键调出（双击两次 Ctrl 键）。你可以通过输入框，任意搜索你想要的程序或文档，哪怕只记得其中的几个字。

媲美 Spotlight 的 Listary

除了搜索功能外，Listary 也支持简单的数学运算，以及窗口空白处双击，来调出快捷菜单。相比 Spotlight，Listary 无论在外观还是功能方面，都毫不逊色。

写在最后

以上就是本期要给大家推荐的几款小软件，尽管捣鼓的过程可能略显繁琐，但完成后的效果，绝对值得你折腾一番！

欣赏你那美如画的 “macOS”吧