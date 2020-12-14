网易大会 AI 歌曲《未来之歌》发布

IT之家12月14日消息 “2020 网易未来大会”主题曲《未来之歌》正式对外发布，歌曲由网易伏羲、网易雷火音频部提供作词、编曲、演唱的全链路 AI 技术支持。

《未来之歌》：点击播放主题曲

在作词方面，为让学会人类语言组织的基本逻辑，网易伏羲利用大规模小说、文章、诗歌等语料预训练海量语言模型，并在歌词语料上训练端到端的歌词生成模型，并通过自研的方法控制不同参数情况下的歌词生成。

在编曲方面，网易雷火自研的编曲算法能够完成从大量歌曲中提取大众审美，覆盖华语乐坛主流风格，率先于行业部署工业出版级智能编曲系统，能在 15-30 秒内生成一首对标人编 1-1.5 万元左右的出版级编曲，已具有工业化大批量生产的能力。

IT之家获悉，在歌唱合成方面，网易伏羲依托音频部庞大的歌声资源，自建了高音素、音高、风格覆盖度的合成库，自研端到端歌声合成引擎，可在没有人工干预的情况下，实时根据曲谱生成歌声。网易自研算法还可确保歌曲发音人在不同 BPM、风格歌谱上音高、节奏的稳定性。

“2020 网易未来大会”主题曲《未来之歌》描述了人工智能、脑机接口、无人驾驶、5G 等创新技术飞速发展，人类正在迈向一条不曾重复的奇迹伟大之路。未知的时代，未知的机遇和挑战，我们如何去面对？

附 2020 网易未来大会主题曲《未来之歌》歌词

创作：网易 AI 音频

醒来灿烂星光 透过了窗台

海岸线连接了 那片山川大海

涌动梦境边缘 像是空旷舞台

在眼前忽然展开

虚拟世界 看银河慢慢散开

我听见有微风 轻轻拂去阴霾

期待却不知未来如何安排

将故事勇敢翻开

这世界 陆离光怪

每个角落都有着理由存在

点燃这 讯息时代

跟我来 移动 5G 创新时代

戴上耳机世界再与我无关

感受着音符在指尖轻点跳开

海量讯息 蕴含对世界的热爱

时间飞 这生命 似钟摆

我想我们一起迈入了未来

我知道碎片快乐更加慷慨

我才明白 移动 5G 如此精彩

相信我 破晓会 跨山海 准时到来

这世界是否看到 我的未来

真实的你 请把虚拟的门打开

黎明中谁为我创造了 舞台

这是另一个未来

这属于 我的时代

它终将为我们彼此而 喝彩

歌声散 落九天外

世界从此不会平庸黯淡

给我一双翅膀定能向大海

哪怕再小的恐惧和再大的阻碍

我也要让生活永远充满着色彩

新世界 让我们 创造未来

我想我已开始迈入了未来

我知道碎片快乐更加慷慨

我已知晓 无限精彩不须再等待

相信我 破晓会 跨山海 准时到来