世界最大的多人在线创作游戏平台 Roblox 将在明年进行 IPO

据报道，内部备忘录显示，美国游戏平台 Roblox 已将 IPO 计划推迟至明年，因为该公司正在与顾问合作以改善员工和投资者的利益。

Roblox 首席执行官戴维 · 巴斯祖基（David Baszucki）在上周五的这份备忘录中说：“我们已经看到许多公司采取创新的方法在投资者与企业之间建立更加以市场为基础的关系。”

“我们决定借此机会与我们的顾问合作，看看我们如何进行此类改进。”

巴斯祖基说，该公司希望在明年初上市。这家总部位于加州圣马特奥的公司已申请通过在纽交所进行的 IPO，筹集 10 亿美元，并且有望加入年底的 IPO 浪潮。

一位知情人士表示，Roblox 在看到 Airbnb 和 DoorDash 上市首日的股价飙升之后，希望能够获得更高的 IPO 定价。外界认为后两家公司对 IPO 定价过低，没有充分融资。

上周六有消息称，Affirm Holdings 也将推迟其 IPO。

知情人士表示，这家贷款创业公司原定于本周开始向投资者推销其股票，并 12 月上市。但按照最新计划，他们最早要等到明年 1 月才能 IPO。

Affirm 拒绝发表评论。

DoorDash 通过 IPO 筹集了 34 亿美元，其股票在上市首日就上涨了 92%。Airbnb 在其 35 亿美元的 IPO 当日上涨了 142%。

知情人士透露，Roblox 今年早些时候提出了直接上市的想法，希望通过这种方式让现有投资者出售其股票，从而削弱投行的作用，但他们最终还是选择了 IPO 模式。