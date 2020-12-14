小众领域迎来巨头，QQ 音乐开始内测播客功能

IT之家 12 月 14 日消息 对于大部分国内用户来说，播客一词显得那么遥远，甚至国内市场做播客的互联网公司并没有太大声音。据品玩消息，国内最大的音乐应用 QQ 音乐正在测试一个包含播客内容的全新版本。

报道指出，新版本的 QQ 音乐首页进行了大幅度更新，顶部标签栏在 “推荐”、“音乐馆”和 “电台”固有页面外，将新增一个 “播客”入口，用来推荐中文播客内容，新版本计划于今日开启灰度测试。

值得一提的是，QQ 音乐 “播客”板块的内容是腾讯与即刻旗下小宇宙 App 共同合作和运营的，腾讯方面预计除提供入口和流量外还将承担部分其他工作。

此外，一位来自 QQ 音乐联系密切的播客公司人士称，QQ 音乐已将 “播客”纳入长音频战略的重点方向，将为其投入更大的流量支持。

IT之家了解到，播客 (Podcast)可以简单理解为网络广播或类似的网络声讯节目，由苹果 “iPod”和广播英文 “Broadcasting”两个词合并而来，是数字广播技术的一种。"播客" 的概念早在十五年前就已经被提出。

在普遍的认知中，播客是将言之有物、自带风格的讨论持续记录下来，以音频形式通过互联网传播。但在国内市场缺乏相应的客观需求以及相应的生态环境，是当下处于不温不火的小众市场代表之一。

在国内，播客以 UGC 为主，主要是个人播客，大部分主播从听众转化而来，其中包含大部分内容创作者；而国外则是以 PGC 为主的生产模式，公司、媒体、机构等团队化作业更多出于企业效益和形象考虑，例如苹果等。