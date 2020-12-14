索尼 Xperia 1 II 推送 Android 11 更新，版本 58.1.A.0.921

IT之家12月14日消息 索尼今日正式为 Xperia 1 II （XQ-AT52）推送了 Android 11 大版本更新，版本号为 58.1.A.0.921。中国台湾市场的 Xperia 1 II 已经率先获得更新推送。

IT之家曾报道，索尼已经公布了符合条件的 Xperia 手机的 Android 11 更新时间，Xperia 5 II 和 Xperia 10 II 将在几周后收到更新，接近 2021 年 1 月底，初代 Xperia 1 和 Xperia 5 则会在 2 月份进行升级。

据台媒实测，此次更新除安卓底层外，还更新了基带，支持 5G+4G 双卡双待机，新增 Cinema Pro 4K HDR 120fps 慢动作影片录制、Photo Pro 新增 MR 自订模式、电池保养（充满至 80% 或 90% 停止）等。

IT之家了解到，10 月 15 日 索尼发布了 Xperia 1 II/5 II 的国行版本，搭载高通骁龙 865 5G 移动平台，目前已开卖，12GB+256GB 版本售价 7999 元。

此外，该机还采用了 21:9 荧幕宽屏设计，6.5 英寸 4K HDR OLED 显示屏，通过 CineAlta 支持的大师模式和索尼屡获殊荣的 BRAVIA 电视技术，X1 for mobile 图像处理引擎技术，提供更真实的色彩还原和沉浸式的观影体验。

值得一提的是，Xperia 1 II 是世界首款支持 4K HDR 120Hz 慢动作拍摄的智能手机，当以 24fps 录制时，最快可以支持高达 5 倍的慢动作回放。

索尼 Xperia 1 II 采用了大光圈三摄加 3D iToF 传感器拍摄系统，融汇索尼微单技术，支持高达每秒 20 张的高速连拍以及每秒 60 次的自动对焦与测光检测，实时眼部对焦在原有人眼的基础上，新增动物眼部对焦功能。