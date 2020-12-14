微软发布 PowerShell Crescendo 预览版：本机命令安装包

IT之家12月14日消息 微软近期通过博客发布了 PowerShell Crescendo 预览版，这是一款本机命令的安装包，一款面向管理员和开发人员的新工具。

IT之家获悉，PowerShell Crescendo 通过将其交互的本机命令封装在 cmdlets 中，简化和隐藏这些命令的独特语法，并将它们的输出转化为可以利用所有后处理工具的对象，如 Sort-Object、Where-Object 等，从而使 PowerShell 的使用更加方便。

微软表示：

“今天的许多现代原生命令都很复杂，它们本身就是 mini-shells，有自己的 mini 语言，包含子层次，或子上下文。如果你使用过 kubectl、docker 或 netsh.exe，你就会体验到执行和自动化这些命令的复杂性。”

PowerShell Crescendo 提供了一个框架来快速开发 PowerShell cmdlets 的本机命令。PowerShell Crescendo 提供如下内容：

清晰的命名惯例——动词 - 名词

类似用途的统一参数命名

由对象组成的产出

获取命令帮助的常用方法

易于在管道中处理的对象

使用模块轻松分享

Microsoft.PowerShell.Crescendo 0.4.0 Preview.1 目前可从 PowerShell 库中下载。在这里阅读微软的 PowerShell Crescendo 更多内容。