首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win10之家>Win10快讯

微软发布 PowerShell Crescendo 预览版：本机命令安装包

2020/12/14 14:13:55 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家12月14日消息 微软近期通过博客发布了 PowerShell Crescendo 预览版，这是一款本机命令的安装包，一款面向管理员和开发人员的新工具。

IT之家获悉，PowerShell Crescendo 通过将其交互的本机命令封装在 cmdlets 中，简化和隐藏这些命令的独特语法，并将它们的输出转化为可以利用所有后处理工具的对象，如 Sort-Object、Where-Object 等，从而使 PowerShell 的使用更加方便。

微软表示：

“今天的许多现代原生命令都很复杂，它们本身就是 mini-shells，有自己的 mini 语言，包含子层次，或子上下文。如果你使用过 kubectl、docker 或 netsh.exe，你就会体验到执行和自动化这些命令的复杂性。”

PowerShell Crescendo 提供了一个框架来快速开发 PowerShell cmdlets 的本机命令。PowerShell Crescendo 提供如下内容：

  • 清晰的命名惯例——动词 - 名词

  • 类似用途的统一参数命名

  • 由对象组成的产出

  • 获取命令帮助的常用方法

  • 易于在管道中处理的对象

  • 使用模块轻松分享

Microsoft.PowerShell.Crescendo 0.4.0 Preview.1 目前可从 PowerShell 库中下载。在这里阅读微软的 PowerShell Crescendo 更多内容。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：PowerShell命令

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用