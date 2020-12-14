英特尔执行副总裁：只有偏执才能活下去，欢迎 AMD、苹果和其他公司来竞争

IT之家12月14日消息 上周，英特尔执行副总裁兼客户端计算事业部总经理雷戈里 · 布莱恩特（Gregory Bryant）表示，欢迎巨头们展开竞争，因为这意味着有钱可以赚，而且 PC 业务正在迎来蓬勃发展期。

布莱恩特主要负责笔记本电脑，台式机和工作站产品，他表示，“我们总是说，只有够狂才能活下去（only the paranoid survive）”“我认为这家公司（英特尔）仍很有活力，很好，我欢迎所有的竞争，无论是来自苹果还是高通 、联发科或 AMD——我都会接受挑战，而且非常认真地对待”。

IT之家了解到，他表示“我们有绝对的信心在竞争中成长，我们对我们的业绩和路线规划非常满意”。笔记本电脑将在明年上半年迎来 10 nm 的 Tiger Lake H 系列处理器，而 14nm 的 Rocket Lake 也将在台式机中问世，Rocket Lake-S 系列处理器最高为 8 核 16 线程设计 。此外，Alder Lake-P 系列 CPU 核 Alder Lake--S 系列处理器将在 2021 年下半年亮相。

Bryant 透露，Tiger Lake H 将会是 10nm 的 11 代 Tiger Lake-U 芯片的高频高功率高性能版本。他还表示，Tiger Lake 目前的表现超出了预期，销售额比预期高出 30%。