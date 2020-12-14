太空里也有 “高速公路”：有望大大缩短太空旅行时间

在太空中前往其他行星显然需要很长时间，这意味着科学家可能需要数年时间才能得到研究结果。然而实际上，未来执行太空任务时，可能不会像我们想象的那样耗费时间。

最近，由美国和塞尔维亚天文学家组成的团队在太阳系内发现了一个太空 “高速公路”网络，可以让探测器和其他航天器以更快的速度穿越太阳系，大大缩短太空旅行的时间。

举例来说，这些路线可以让木星附近的小行星或彗星用不到 10 年的时间到达海王星，在 100 年内走完海王星到太阳距离的 3 倍。从理论上讲，宇宙飞船会以相对较快的速度到达太阳系的边缘。

通过研究这些 “高速公路”的动态结构，贝尔格莱德天文台的娜塔莎 · 托德罗维奇博士（Nataša Todorović）及其同事们观察到，在空间流形的结构中，有个拱形网络，它横跨从小行星带到天王星乃至更远太空的区域。

天文学家将其称为 “œ天体高速公路”，他们通过计算 “数百万”太阳系轨道如何适应这些拱形结构找到了它。这条 “高速公路”可以用几十年的时间引导物体穿过太阳系，大大短于以往所预计的数十万年乃至数百万年。

最显眼的拱形结构与木星及其施加的强大引力有关。木星家族彗星 (轨道周期为 20 年的彗星)以及被称为半人马 (Centaur)的太阳系小型天体的数量受到这样多方面的控制。其中有些天体最终将与木星相撞，或者从太阳系抛出。

天文学家解释说：“木星能够在十年内进行这种超速的大规模运输，并不感到惊讶，因为许多太空任务都借助了木星辅助的运输能力，旅行者 1 号和旅行者 2 号就是两个例子。”天体动力学家也很清楚，重力辅助可以通过多种形式来实现。然而，它们对自然天体的广泛影响在很大程度上被低估了，并且还没有得到验证。

这种方法可以大大缩短访问太阳系外部区域所需的时间，还可能通过减少前进所需的能量来带来更高效的旅行。此外，这些发现也可以帮助天文学家更好地了解和监测地球附近的天体，以及它们可能如何与地球相撞，从而帮助我们更好地为可能发生的大规模撞击做好准备。

不过，我们可能不会很快就访问太阳系最遥远的地方，但这可以帮助人类探索宇宙邻居，无需在太空旅行中浪费几年的时间。