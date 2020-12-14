虎牙回应合并案被审查：已主动向监管部门申报，积极配合审查程序

12 月 14 日晚间消息，据国家市场监管总局官网消息，总局依法对阿里巴巴投资收购银泰商业股权、阅文集团收购新丽传媒股权、丰巢网络收购中邮智递股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，分别处以 50 万元罚款。

此外，今年备受关注的虎牙斗鱼合并案也正在反垄断审查中。市场监管总局表示，正在依法审查广州虎牙科技有限公司与武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司合并等涉及协议控制架构的经营者集中申报案件。

对此，虎牙方面向新浪科技回应：广州虎牙科技有限公司早前已经主动将其与武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司合并案，依法向市场监管总局反垄断局进行经营者集中申报，并会积极配合主管部门的审查程序。

今年 10 月，腾讯促成虎牙和斗鱼合并，并将企鹅电竞并入斗鱼。虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。腾讯还将通过其子公司购买虎牙斗鱼合并后公司 67.5% 的股份。

“《反垄断法》适用于所有主体，对内资外资、国有企业和民营企业、大企业和中小企业、互联网企业和传统企业一视同仁、平等对待，目的是要保障各类市场主体公平参与市场竞争，营造公平竞争的营商环境。虽然平台经济领域竞争呈现出一些新特点，但互联网行业不是反垄断法外之地，所有企业都应当严格遵守反垄断法律法规，维护市场公平竞争，也只有这样，才能确保整个行业的健康发展。”

据市场监管总局表示，在《关于平台经济领域的反垄断指南》征求意见稿中也有相关规定。之所以多次强调这个问题，不是说在此之前涉及协议控制结构的经营者集中无需申报，而是为了进一步明确和重申对依法开展经营者集中申报的要求。