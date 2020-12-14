社区团长脚踏 “好几只船”

“双十二”的前一天，京东发布公告，宣布 7 亿美元战略投资兴盛优选。

至此，互联网巨头中的京东、阿里、美团、滴滴、拼多多等均齐聚社区生鲜团购赛道，一场 “烧钱”大战一触即发。

后疫情时代，生鲜电商、社区团购俨然成了最热的风口，吸引资本机构、互联网巨头入局相互厮杀。而在社区内，更聚集了多家生鲜团购品牌的 BD（业务拓展）专员，游说便利店、生鲜店、活跃居民成为旗下 “团长”，努力拓展生鲜团购的业务。

面对 BD 专员的业务拓展，不少便利店、生鲜门店的态度也从一开始的谨慎小心，渐渐变得来者不拒。甚至有不少个人团长 “多品牌发展”，一口气加入好几家社区团购品牌。对于他们来说，相对于资本、互联网巨头间的风口厮杀，避免掉队成为 “炮灰”才是自己的当务之急。

社区团长 “1 拖 N”战略

“你加一下我微信，我邀你进群，群里都是社区里的熟人。”

在社区团购平台上拼单购买了一次生鲜肉菜之后，懂懂笔记来到社区团长 “朱姐”的家中取货。一同取货的，还有社区里其它几位住户。

取完货之后，她热情地邀请大家加入了自己建立的微信群，以便第一时间获知平台当天实惠的肉菜团购信息。朱姐表示，尽管平台并无要求团长建群邀约居民加入，但为了方便通知，用户交流，她还是建了群邀请团购过商品的社区居民加入。群里的管理也相对宽松些，如果居民、用户有出租、求租房屋或寻找丢失宠物的信息，也可以在群里边无偿发布。

“朱姐”家用于存放生鲜的 106L 冰柜

“只要不是微商广告、中介广告，我一般都不管的，我只管发布实惠团购信息。”但是加入她的微信群几天后，懂懂笔记却发现朱姐所发布的生鲜团购资讯，并非只局限单一社区团购品牌、生鲜平台，而是有很多家。

或许是因为懂懂笔记已经第三次上门取货，朱姐的戒备心不像前两次那么重。当被问及为何发布的优惠信息有其它的团购品牌时，她一边从年中刚置办的冰柜中拿出生鲜商品，一边解释道自己实际上是三家生鲜品台的社区团长。

“原本只做一家的团长，可年底有几家品牌都在拓展业务员，于是我便加入了。”关上冰柜门的朱姐表示，成为团长的 “硬件”要求就是这台大冰柜。只要有了一台冰柜，承接其它品牌的业务，就像在饭桌上加一个人添一双筷子那么简单。

近期社区团购品牌正处于疯狂拓展期，团长申请的准入门槛并不高，简单填表，“验证”团长资质——即家中添置的大冰柜之后，她便顺利成为了三家品牌的社区团长，“估计平台都急着拓展市场，合作的协议里，几乎没有什么排它的限制。”

朱姐告诉懂懂笔记，除了她之外，附近其他的团长，无论社区便利店还是个人，都与几家生鲜品牌合作，同步为在几家平台下单团购的社区用户，提供生鲜取货服务，同时也让 “硬件”冰柜更加的 “饱和”一些。

“多线发展和做单一品牌，投入的硬件成本都差不多的，为什么不多赚一些呢？”朱姐透露说，隔壁社区有一家便利店，将夏天时买雪糕的大冰柜改造成了生鲜柜，同时与四家生鲜团购平台合作，多挣佣金，弥补冬天冷饮、冰品销量下滑造成的损失。

随着互联网巨头、创业团队入局，社区团购、生鲜电商的赛道顿时变得异常热闹，社区也随处可见拓展业务的 BD 专员，有的便利店、生鲜门店管理人员透露，最近一段时间上门的 BD 专员甚至比顾客还多。

那么，一口气与几家团购平台达成合作的团长，是否是因为看好社区团购、生鲜电商日后的发展？

“鸡蛋”不敢放一个篮子里

“其实是害怕在一棵树上吊死，所以与多个品牌（合作）发展，避免成了炮灰。”

当聊及是否看好社区团购、生鲜电商领域的前景时，团长肖薇（化名）摇头叹了口气。和朱姐一样，在惠州临深一城中村经营便利店的她，也与两家社区生鲜团购平台合作并成为团长。

肖薇便利店所在的临深城中村

与个人团长不同的是，便利店原本具备冷柜设备，与社区团购平台合作更加简单，肖薇坦言，目前她还在与另一家平台的 BD 专员洽谈，希望能承接第三家平台的业务。于此同时，她一改往日经营便利店冷冰冰的服务态度，热情的邀请顾客注册平台账号，下单团购、预定生鲜产品。

“周围住的是打工者，因为团购肉菜便宜，所以很多租户都在平台上边买菜了。”自从成为团长之后，每天傍晚大量用户到店里取团购生鲜，她和爱人比以前更加忙碌，经常忙活到八九点。

以每单生鲜团购 10% 的佣金计算，肖薇的便利店每天可以额外创收将近三百元。可即便如此，她还想合作新的团购平台。不为别的，只是对目前的生鲜品牌缺乏信心，缺少 “安全感”。

“你说我现在做的两家平台，准备合作的品牌，哪一家能够在行业里走到最后？”肖薇说，随着互联网巨头陆续布局社区团购的业务，作为团长的 “安全感”更加缺失，丝毫不敢肯定合作的品牌是否能在生鲜混战当中胜出。

如果合作的品牌胜出了，那么团长就算赌对了。要是合作的品牌在赛道上败下阵，那么团长之前努力或将白费，份额被别的团长蚕食，更何况互联网巨头重金投入生鲜，目的就是为了 “熬死”竞品、打击中小规模的平台。

根据艾媒咨询发布的预测报告显示，2020 年中国生鲜电商行业的市场规模，预计将达 2638.4 亿元，比 2019 年的 1620 亿增长了 62.9%。但同时，资机构本、互联网巨头入局，中小规模创业品牌更是不计其数，分食有限的市场份额。

社区团购、生鲜电商消费规模的增长，对于普通的团长而言，并无实际参考价值，团长想知道的，是如此多的社区团购平台，究竟哪一家最具实力，可以走到行业前列，“熬死”竞品。

“你看那个曾经的行业‘黑马’每日优鲜，现在都在激烈竞争中声量越来越小了。”肖薇告诉懂懂笔记，与拼命分析哪家平台、哪个品牌能在生鲜电商团购领域笑到最后，不如尽可能与多几个品牌、平台达成合作。

即便其中一家平台 “凉凉”也不至于全军覆没，保障团长的付出的精力不会白费，因此很多团长都避免将 “鸡蛋”放在同一个篮子里，并逐渐发掘、筛选最有潜力品牌，深度合作下去。

除此之外，不管社区团购、生鲜电商领域如何发展，互联网巨头的竞赛孰胜孰负，团长也都有 “留一手”的计划。

社区团长的 “花心”和小算盘

“也不全为了赚佣金，那样不长久。”

朱姐告诉懂懂笔记，之所以每天定时筛选、发布优惠信息，全心全力地服务客户，为的是要积攒社区人脉。她扬了扬手机微信称，目前好友列表里已经有三百余位客户，都是在平台上消费过的。

如果有朝一日，合作的团购品牌败下阵了，或是平台发展壮大 “抛弃”社区团长，朱姐自己还能利用这些人脉做一做其它的买卖。在她的眼里，资本家是最不可信任的，所以合作要留心眼，适当打一打小算盘。

尤其前几天，人民日报发文强调巨头 “别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量”。更是坚定了朱姐另谋打算的计划，利用社区团购平台的订单，构建自己的 “私域流量”，“不知道哪天（社区团购）平台就都凉凉了，实在是靠不住。”

她告诉懂懂笔记，目前她开始走访社区便利店、商超，看看除生鲜、日用品之外，社区居民还需要什么，有目的性的进一些其它商品，并通过微信，销售给需要的用户，大家相识于社区团购，彼此间的信任度比微商更高，更好推产品。

“之前（深圳宝安）固戍那边有几位团长，合伙开‘万事屋’，零食、日杂都卖，中介、家政也做，利用的就是当团长时的人脉，只要服务好，用户间也会相互介绍。”她满怀憧憬的说。

相比朱姐，肖薇另谋打算的计划更加成熟，为了借平台引流，积攒朋友圈的人脉，她甚至利用合作团购平台的漏洞，将店铺的位置定位到了相距 400 米的住宅小区当中，以便抢其它团长的用户。

“在定位上看，我离小区是最近的，比小区内（合作的）便利店距离还近一些。”尽管含有些 “欺诈”的成分，但她透露，目前 “奔波”400 米到城中村里取货的用户，也没有太大的微词。

有时经常到店里取生鲜的用户，还会随手在店里买店调味品、日用品拉动了消费，她和爱人甚至还利用生鲜团购人脉，为下单过、添加好友的客户，送杂货日用品上门，“周边出租屋、小区满 30 元起送，零食烟酒都可以。”

【结束语】

显然，众多的社区团购团长不希望卷入互联网巨头、创业品牌的大战当中，深谙资本无情的团长们都在默默盘算着自己的小算盘，利用平台疯狂的拓展战略，为私下孵化的买卖引流。

互联网巨头、创业者利用社区团长 “打天下”，团长也利用平台构建 “私域流量”，各取所需、谁也不亏。