维珍银河载人试飞失败，股价盘前重挫 13%

据报道，当地时间 12 月 12 日，太空旅游公司 “维珍银河”（Virgin Galaxy Holdings）将游客送入太空的努力遭遇挫折。由于技术故障，当日的试飞以失败告终。今日盘前交易中，该公司股价大幅下挫。

上周六，维珍银河商业太空飞行器 “太空船 2 号”在美国新墨西哥州试飞时，发动机发生故障，导致试飞被迫中断，飞行器最终安全滑翔至地面。维珍银河随后表示，火箭发动机点火程序没有完成，飞行器和飞行员状态良好，将很快进行再次试飞。

瑞银集团分析师迈尔斯 · 沃尔顿（Myles Walton）对此表示，这一失败可能会导致该项目再次推迟，可能会持续数周时间。但同时，这可能会让潜在的旅行者放心，认为该公司的飞机是安全的。维珍银河上个月曾表示，计划在 2021 年第一季度末，将公司创始人理查德 · 布兰森（Richard Branson）送入太空，之后恢复门票销售。

沃尔顿表示：“未能进入轨道，对火箭失火的安全失效模式，进行了重要的验证，虽然这可能不会让投资者在周一感觉更好（不会有一个好的股价表现），但实际上这是对该架构的重要安全性验证。”

自 10 月底以来，维珍银河股价已大涨 84%。今日盘前交易中，该股一度下跌 13% 至 27.73 美元。沃尔顿称，试飞前的反弹有些极端，预计周一的表现不会太好。沃尔顿维持维珍银河股票 “买入”评级，将目标股价定为 35 美元。

维珍银河表示，将在 “不久的将来”提供信息，说明何时进行下一次试飞。到目前为止，已有 600 人预订了维珍银河的太空旅游票，每人的费用为 25 万美元。在 2014 年的一次坠机事件导致一名试飞员死亡后，该公司暂停了售票。

上周六的飞行本应是计划在第一季度进行的三次测试中的第一次。第二次将包括两名飞行员和机舱内的四名员工，第三次将包括飞行员和布兰森等乘客。