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Sonos Five 智能音箱发售：六扬声器可插网线，售价 4580 元

2020/12/14 20:44:55 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月14日消息 美国音箱品牌 Sonos 近日更新了旗下的智能 WiFi 音箱 Play:5，新产品名为 Sonos Five。音箱外观与上一代产品十分类似，唯一的不同是正面 Logo 变得更小，不再有一道黑色的底色延伸至上部播放键。这款新品相比上一代升级了内存和处理能力。

这款音箱采用全密闭结构，内置三个长冲程低频扬声器，以及三个高音扬声器，能够消除箱体内的混响以及回声。

音箱具有 Trueplay 空间调音技术，由多位国外知名录音师、音乐制作人参与调音，为室内空间提供了高还原的声场。

Sonos Five 音箱可以单个使用，也可以组合成一对，自适应摆放形态，提供双声道立体声效果。连接方面，这款音箱没有使用蓝牙，而是采用了 WiFi 信号，利用苹果 Airplay 2 技术播放音乐，音质更加更可靠。同时，Sonos 自带的 App 拥有 QQ 音乐、网易云音乐、咪咕音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 等众多平台的版权。

Sonos Five 还具备 3.5mm 模拟输入功能，以及 RJ-45 网线接口，方便在 WiFi 信号不稳定的情况下使用。

IT之家了解到，这款音箱目前可以在京东购买，售价￥4580 元。

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关键词：Sonos音箱Airplay

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