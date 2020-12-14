因两个 “70% 市场占有率”科大讯飞质疑云知声数据失实

【TechWeb】12 月 14 日消息，今年 11 月 3 日，国内 AI 企业云知声向科创板正式递交了招股书，拟科创板上市。云知声提交的招股书中披露，其 “在智慧医疗领域，公司语音病历录入系统优势地位显著，市场占有率高达 70%”，“公司目前在家电智能语音模组领域的市场占有率已达 70%。”

▲ 云知声招股书截图

两个 “70%”，这一占据市场绝对优势的数据引发了科大讯飞常期投资者的关注。投资者并就此在互动易上询问科大讯飞董秘。

随后，科大讯飞在互动易称云知声关于其语音病历市场占有率高达 70% 的表述及在家电智能语音模组领域的市场占有率已达 70% 均严重失实。

看看具体的事情经过。

12 月 11 日，投资者在互动易提问科大讯飞董秘，投资者称，“我是讯飞长期投资者，请问公司是否有关注云知声的科创板上市招股说明书？云知声称在家电智能语音模组领域的市场占有率已达 70%，我们非常惊诧，讯飞作为智能语音产业龙头，《中国智能语音产业发展白皮书 2018-2019》也显示，科大讯飞中文语音市场占有率排名第一，在多个重要细分领域市占率超 60%，请问是科大讯飞地位衰落了吗？还是科大讯飞放弃了这块业务？请本着对投资者负责的态度，给予详细解释。谢谢。”

12 月 13 日晚间，科大讯飞在互动易回答投资者：云知声称其 “目前在家电智能语音模组领域的市场占有率已达到 70%”的表述完全不符合事实。

无论从出货量还是收入规模来说，目前云知声在家电语音应用领域的份额都不到科大讯飞的十分之一。

具体说明如下：

1、家电领域市场上常分为黑色家电及白色家电。黑电应用交互需求以及交付复杂度相对白电更高，是目前家电中智能语音交互应用的最重要市场，黑电智能语音模组的出货量远大于白电。黑电主要包括智能电视机、智能机顶盒、智能音箱等产品，科大讯飞是在业界率先向智能电视机、智能机顶盒、智能音箱等提供智能语音模组的厂商，云知声在智能语音模组出货量最大的黑电市场基本没有份额；白电主要包括冰箱、洗衣机等产品，云知声在招股说明书中反复提及用以说明其在白电及语音模组市场占有率的标杆客户格力，2020 年上半年云知声对格力的出货量为 0，而大部分白电厂商如海尔、美的、奥克斯等语音解决方案提供商均为科大讯飞；因此，云知声在家电语音应用领域市场占有率远低于科大讯飞。

2、具体分析数据，从家电智能语音模组的出货量来看，根据云知声招股说明书的数据，其最近三期（2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月）家电智能语音模组的出货套数分别为 209.9 万、173.78 万和 23.92 万，而同期科大讯飞家电智能语音模组的出货量套数分别为 1900 万、3200 万和 2200 万，预计 2020 年出货达 4600 万套；2018 年 - 2020 年 6 月云知声家电智能语音模组的出货总套数仅有科大讯飞的 5.58%。

3、从家电智能语音模组的营收来讲，根据云知声招股说明书的信息，其在 2020 年 1-6 月智能语音模组的收入为 403.29 万元，而同期科大讯飞的智能语音模组收入为 1.08 亿元，预计 2020 年智能语音模组收入达 1.9 亿元；2020 年 1-6 月云知声语音模组的收入仅有科大讯飞的 3.73%。

综合上述分析，无论从客户覆盖度，还是从出货量、收入规模等关键经营数据来看，云知声和科大讯飞完全不在一个量级上，招股说明书中称其 “目前在家电智能语音模组领域的市场占有率已达到 70%”的表述严重失实。

同时，也有投资者就云知声 “语音病历市场占有率高达 70%”提问科大讯飞。

12 月 11 日，投资者在互动易提问科大讯飞董秘 “云知声在招股说明书中称其语音病历市场占有率高达 70%，请问医疗是科大讯飞的战略方向，为什么会被云知声反超，难道讯飞也放弃了这块业务吗？希望公司能对投资者负责，如实披露具体信息。谢谢”

12 月 13 日晚间，科大讯飞在互动易称云知声关于其语音病历市场占有率高达 70% 的表述严重失实。

其理由如下：

理由一，从覆盖医院数量的维度来看，根据云知声近四年语音病历相关的应用数据，其在 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日累计医院客户数量分别为 10、36、91 和 112 家，而同期科大讯飞语音病历累计医院客户数量分别为 11、77、264 和 489 家。从双方截止 2020 年 6 月 30 日累计覆盖医院数量对比，云知声仅为科大讯飞的 22.90%。

理由二，从收入维度进一步验证，根据云知声近四期语音病历相关的收入金额，云知声在 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日智能语音病历收入分别为 170.96、926.39、1628.91 和 895.48 万元，而同期讯飞智能语音病历相关收入分别为 664.28、2937.27、3554.48 和 3571.11 万元。云知声 2020 年 1-6 月在语音病历方面的营收仅仅为科大讯飞的 25.08%。

理由三，科大讯飞除了上述基于私有云方式的智能语音病历系统的销售外，还以公有云方式为医疗领域提供智能语音病历模块，服务于好大夫在线、有来医生、牙医管家等互联网医疗公司，应用场景覆盖了智能导诊、智能语音随访系统等业务，上述销售收入未纳入语音电子病历的统计。如果科大讯飞将上述生态厂商的智能语音病历收入纳入统计，云知声语音病历的市场占有率将进一步降低。此外，除了语音病历使用场景，科大讯飞智能语音技术还在慢病随访、慢病管理等领域进行全面布局，并已形成了规模化应用的案例。

综上，科大讯飞表示在医疗领域的智能语音应用，无论是在深度、广度还是营收规模上，均远超云知声。云知声在其招股说明书中表述的其在医疗市场占有率 70% 的表述，严重与事实不符。

今年 11 月 3 日向上交所提交招股书的云知声成立于 2012 年，招股书显示，云知声于 2014 年提出 “云 - 端 - 芯”战略，目前业务主要是是智能语音交互产品、智能物联解决方案和人工智能技术服务三大业务板块。

而科大讯飞也从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理等技术的研发，产品应用于智慧教育、智慧城市、智能客服、智能汽车、智慧医疗、智能家居等领域。

云知声业务和科大讯飞可以说存在直接竞争关系。

在云知声的招股书中，谈及行业竞争格局时，就列举了科大讯飞。

云知声招股书披露的数据在毛利率水平、销售费用率、管理费用率、研发费用率、应收账款坏账政策、固定资产折旧政策、各偿债能力指标、应收账款周转率、存货周转率等多方面和科大讯飞进新了比较。

▲云知声招股书披露的公司财务数据

云知声招股书报表显示，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年上半年，云知声营收分别为 6114 万元、1.96 亿元、2.19 亿元和 8468.9 万元；净亏损 1.7 亿元、2.1 亿元、2.9 亿元和 1.1 亿元；过去三年半里累计亏损高达 7.9 亿元。

报告期内，智能语音交互产品占主营业务收入的比重分别为 96.93%、79.22%、62.56% 和 28.18%，收入占比逐年下降，而智慧物联解决方案收入占主营业务收入的比重为 0%、 8.54%、22.96% 和 67.25%，占比逐年上升。

云知声称，物联网语音交互产品 2019 年较 2018 年收入规模有所下降，主要是百度、小米等互联网科技巨头为抢占家庭流量入口，通过价格战、补贴等形式占领市场份额，导致规模较小的下游客户被迫大幅降价或退出市场，从而导致公司智能音箱和儿童陪伴机器人智能语音模组在价格和销量上均有较大幅度的降低。

目前，云知声的科创板上市闯关已处于 “已问询”状态。最新的问询与回复文件尚未公布。

截至目前，云知声方面对于科大讯飞对其招股书中提及的 “语音病历市场占有率 70%”、 “家电智能语音模组领域的市场占有率已达 70%”的质疑一事 ，尚未有回应。