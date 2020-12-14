纬创印度遭打砸工厂停工两周：数千部苹果 iPhone 被盗，损失约 3.8 亿元

IT之家 12 月 14 日消息 纬创印度靠近班加罗尔工厂近日遭暴力打砸毁损，根据印度官方透露，这次事件造成纬创损失约 43.7 亿卢比（约 3.8 亿人民币）。

知情人士透露，除了被砸毁的 1 楼办公设施、车辆及生产线上被窃走的数千部苹果 iPhone 等财物损失外，这场破坏还导致工厂在圣诞节前夕生产旺季必须停工两周，损失更大。

报道称，所幸这座工厂仅生产 iPhone SE 2020，目前还有库存，倘库存吃紧，纬创可将 iPhone SE 2020 的生产转移到印度其他工厂进行，暂不影响供货。

警方正在对此次事件进行调查，并且已经拘留约 100 人。

据称，发生这次打砸破坏事件，与纬创资通员工未得到入职时承诺薪资有关，还因员工的薪水不断下降。但纬创资通在一份声明中表示，该公司 “对这一事件深感震惊。”纬创资通声称，此事件并非罢工事件，破坏者并非员工，而是外来人士所为，这些人从外面冲入厂房制造了这起打砸事件。

IT之家了解到，据印度《经济时报》援引知情人士的话报道，苹果公司正在对其代工厂商纬创资通 (Wistron Corp)是否遵守供应商准则展开调查。苹果的供应商准则，要求合作代工厂商按照规定并准时向工人支付工资，并向他们提供其他福利。该媒体还称，在员工工资承诺及支付方面是否存在未落实方面，苹果将展开调查。