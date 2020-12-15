教你一键修好 Edge 浏览器复制粘贴 “错乱”

最近有朋友向笔者反馈，Edge 浏览器的复制粘贴似乎存在一个 “Bug”。从 Edge 浏览器的地址栏复制地址，然后粘贴到其他地方，粘贴的内容会变成一个可点击的超链接！又或者是当你在网页中，对准一个超链接右击复制链接，但粘贴到地址栏的时候却发现粘贴的是文字。这就带来很多困扰，例如在 Excel 中做表格，复制 Edge 上的地址总带有超链接，不能粘贴纯文字，就如下面的动图演示。

▲Edge 浏览器中，复制地址栏网址，粘贴时会加上很多其他东西

▲而其他浏览器复制地址栏网址，都只会复制文本

马老师，这到底发生什么事了？

原来是昨天，啊不，最近，Edge 浏览器加入了一个名叫 “智能粘贴”的新特性。在新版的 Edge 浏览器中，浏览器会自动判断你复制的内容，并且决定你复制内容的格式。上面的例子，就是 Edge 的智能粘贴的发挥作用。

Edge 的智能粘贴在很多时候都是有用的，但它并不能完全精确命中你的诉求——就如同之前举过的例子一样，当你需要粘贴纯文本时，它附带了额外的格式，就会显得非常麻烦了。要怎么样才能关闭它呢？其实很简单。

开启 Edge 浏览器的设置，然后找到 “共享、复制和粘贴”一项，其中就可以设置 URL 复制粘贴的格式，将默认粘贴格式设置为 “纯文本”即可。

将 URL 复制粘贴格式设置为 “纯文本”即可

之后，Edge 的复制粘贴就和普通浏览器一样了！如果你也正为 Edge“错乱”的复制粘贴烦恼，不妨试试文章的方法吧。