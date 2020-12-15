把微信 PC 版越甩越远：腾讯 QQ PC 版 9.4.1 正式版体验

自从有了手机 QQ，小编都不怎么打开 PC 版 QQ 了。不过 PC 版 QQ 并没有停下更新的步伐，最近 QQ PC 版发布了 9.4.1 新版，加入了很多值得点赞的附加功能。对比起隔壁功能万年半残的微信 PC 版，这可良心多了！接下来就跟着小编来看看最近几次更新 PC 版 QQ 又给了用户哪些新功能。

快人一步 斗图搜索功能

新版 QQ 增加了 GIF 热图搜索功能，在聊天的时候点开 “GIF 热图”功能，在右上角就能看到搜索条，这样用户就可以通过搜索来快速找到喜欢的表情图，斗图快人一步。

图 1 GIF 热图搜索功能

批量保存 就这么方便

为了方便用户保存对话中的图片视频，新版 QQ 增加了图片、视频批量保存功能，用户只需要在某张图片上使用右键菜单，然后选择多选，选择需要保存的图片或视频后，就会批量保存按钮，按下后就帮你批量保存选中的内容了。有了这个功能后就再也不用一张一张的保存图片了。

图 2 批量保存功能

远程协助 自适应屏幕

说起 PC 版 QQ，小编用的最多的功能，除了聊天，就是 “远程协助”的功能了，用它帮亲朋好友远程解决问题那可是非常方便的。而在新版 QQ 中，对远程协助功能进行了改进，现在用户可以选择 1:1 窗口或者是自适应屏幕两种显示方式。终于不用因为对方分辨率过高而不停的拖动窗口了。

图 3 远程协助

去其糟粕取其精华 群消息可设精华

群消息向来多而杂，消息一多，就容易让群员们错过重要的消息，怎么办呢？新版 QQ 为用户们准备了群精华功能，群管理员可以将某条消息设置为精华，其它成员只需要点击 “精华消息”，即可统一查看精华消息，这样一来重要消息就不会给口水给淹没了。

图 4 消息设为精华

图 5 统一查看精华消息

猜猜看 我撤回了啥

没想到吧，新版 QQ 还能让你在撤回消息那里搞搞新意思。用户可通过：设置→会话窗口 →设置撤回消息，来设置个性化的撤回消息提示，设置后当你撤回消息时，对方看到的就不再是呆板的 “撤回了一条消息”，而是 “有错别字”、“你猜猜撤回了啥”。不过目前只能使用内置的几条自定义撤回消息，无法自行设置自定义消息，而其中的大部分也仅限会员使用。

图 6 自定义消息撤回

图 7 撤回效果

总结

怎么样，这几次的 PC 版 QQ 更新有没有你喜欢的功能呢？PC 版 QQ 的功能越来越强大，说明 IM 软件即使发展到现在，还是有很大的提升空间的。隔壁连登录都得用手机扫描的 PC 版微信，可长点心吧！