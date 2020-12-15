苹果和谷歌研发的新冠联系人追踪程序「CA Notify」正式上线

据报道，在大学校园进行了一个月的测试后，加州州长纽森宣布，美国时间 12 月 10 日星期四向公众发布其新冠病毒联系人追踪应用程序。这款应用名为 CA Notify，它的发布使加州成为第 18 个发布联系人追踪应用的州（包括华盛顿特区）。使用该程序的用户如果接触到新冠病毒检测呈阳性的人，就会收到提醒。

这款应用的技术由谷歌和苹果公司共同研发。此前，该程序在加州的几所大学进行了试点，包括加州大学洛杉矶分校、河滨分校、圣芭芭拉分校、戴维斯分校和伯克利分校。

这款应用使用了五月份在 iOS 和安卓系统中添加的联系人追踪 API，它需要使用 iOS 14.2 或 Android 6.0 及以上的低功耗蓝牙手机。只要在蓝牙范围内，你的手机会自动与其他手机交换一个密钥。（密钥不包含位置或任何个人识别信息。）当有人新冠检测呈阳性时，他们可以按下一个按钮，向所有使用该应用的人发送通知，让他们知道自己应该接受检测和隔离。如果你担心隐私问题，那么曝光通知不会包含任何关于谁接触了病毒、何时何地发生等信息。该通知只会说你接触了病毒。

苹果和谷歌在 7 个月前公开了追踪程序的基本框架。纽森表示，该工具将是支持加州追踪病例工作的关键。与此同时，加州因新冠病毒入院治疗的人数已超过 1 万人，这是迄今为止住院人数最多的一次。

苹果公司首席执行官蒂姆 · 库克和 Alphabet 首席执行官桑达尔 · 皮查伊在推特上表达了对这款应用的支持：