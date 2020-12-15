美股涨跌不一，阿里、京东、拼多多跌超 3%，虎牙、斗鱼合并遭审查

北京时间 12 月 15 日消息，纽约市长警告称纽约很快就会 “全面关闭”，道指、标普 500 指数承压转跌，美股涨跌不一。截至收盘，道指跌 184.82 点，跌幅为 0.62%，报收 29861.55 点；标普 500 指数跌 15.97 点，跌幅为 0.44%，报收 3647.49 点；纳指涨 62.17 点，涨幅为 0.5%，报收 12440.04 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌不一：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

蔚来低价、超量增发，股价一度下跌近 6%

在公告增发股票数量增长 13%、发行价比上一交易日低逾 7% 后，星期一常规交易中蔚来股价下跌 1 美元，跌幅为 2.38%，报收于 40.98 美元，盘中一度探底 39.51 美元，跌幅接近 6%。蔚来以每股 39 美元（比上周五 41.98 美元的收盘价低 7.1%）的价格增发 6800 万股，募集资金 26.5 亿美元。上周四股市收盘后，蔚来公告称将增发至少 6000 万股。今天早盘交易中，蔚来股价下跌 3.2%。自上周四公告增发以来，蔚来股价累计下跌 10.1%。蔚来股价的下跌，与其他电动汽车厂商股价的上涨和大盘形成了鲜明对比。蔚来还表示，它授予承销商超额配售权，后者可以在 30 天内选择再买进至多 1020 万股股票。这意味着，如果承销商行使超额配售权，蔚来可以再融资至多约 4 亿美元。蔚来这次增发的承销商为摩根士丹利和中金香港公司。蔚来这次增发的大背景是，截至上周五，3 个月内股价累计上涨 124.1%，同期内 MCHI 上涨 7.9%，标普 500 指数上涨 8.3%。

并购交易遭反垄断审查 虎牙、斗鱼股价双双下跌

国家市场监管总局发布通告称，正在对虎牙斥资 60 亿美元收购斗鱼的计划进行审查。这是中国反垄断监管机构打击科技行业垄断行为的一部分，也给虎牙收购斗鱼交易的完成蒙上一层阴影。虎牙 10 月份公布了以换股方式收购斗鱼的计划，当时合并后公司市值约为 110 亿美元。腾讯将获得合并后公司约 68% 的投票表决权。国家市场监管总局还宣布对阿里巴巴和腾讯旗下一家公司各罚款 50 万元，原因是它们没有依法申报以往的收购交易。虎牙发言人回应称：“虎牙早前已经主动将其与斗鱼的合并案，依法向市场监管总局反垄断局进行经营者集中申报，并将积极配合主管部门的审查程序。”虎牙收购斗鱼的目的，是打造可以与亚马逊 Twitch 媲美、中国市场占有主导地位的直播领头羊。预计今年中国游戏直播市场规模将达到 300 亿元。作为交易的一部分，腾讯企鹅电竟将作价 5 亿美元，成为合并后公司的一部分。虎牙和斗鱼 10 月份曾表示，预计这一交易将于明年上半年完成。两家公司董事会已一致批准该交易，两家公司 CEO 也都表态支持交易。今天常规交易中，虎牙股价下跌 0.15 美元，跌幅为 0.74%，报收于 20.2 美元，盘中一度探底 19.45 美元。斗鱼股价下跌 0.25 美元，跌幅为 2.13%，报收于 11.46 美元，盘中一度探底 10.81 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

媒体称特斯拉完成今年 50 万辆交付量计划可能性上升，股价应声涨近 5%

电动汽车新闻网站 Electrek 刊文称，据知情人士报料，特斯拉已经完成第四季度 Model S 和 Model X 交付计划，目前在致力于扩大 Model 3 和 Model Y 在中国、美国加利福尼亚州的生产，增加在这些市场以及运输时间更短的市场上的交付量，在第四季度结束之前冲业绩。由于特斯拉员工在加劲在第四季度末生产和交付尽可能多的 Model 3 和 Model Y，Electrek 称，特斯拉实现今年交付 50 万辆电动汽车目标的可能性增加了。在这一消息拉动下，今天常规交易中，特斯拉股价上涨 29.84 美元，涨幅为 4.89%，报收于 639.83 美元。要实现今年交付 50 万辆汽车的计划，第四季度特斯拉交付量需要超过 18.1 万辆，远高于第三季度的不足 14 万辆和第二季度的约 9.1 万辆。然而有分析人士指出，鉴于第四季度还剩下约两周时间，现在加大 Model 3 和 Model Y 生产力度，对增加交付量的帮助有限。鉴于过去 12 个月股价涨幅达到约 800%，特斯拉第四季度交出一份亮丽成绩单的压力也在上升。特斯拉的这一策略能否奏效，外界将很快就能知晓。根据惯例，特斯拉将在第一季度头几天披露第四季度交付量。

亚马逊发布全自动无人驾驶汽车，面向打车服务市场

亚马逊旗下 Zoox 星期一发布了一款面向打车服务的完全自动驾驶电动汽车。4 名乘客可以面对面坐在汽车中，它不配备驾驶员或安全员，没有方向盘。亚马逊 6 月份收购了 Zoox，但当时没有披露利用后者技术计划的细节。Zoox 电动汽车拥有一些不同于 Waymo、通用 Cruise、Uber 和特斯拉等竞争对手的特性。它可以双向行驶，支持四轮转向。Zoox 自动驾驶汽车配有多个相机、雷达和激光雷达，时速最高达 75 英里（121 公里），一次充电可以行驶至多 16 小时。Zoox 表示，它正在拉斯维加斯、加州福斯特市和旧金山进行测试工作。Zoox 计划推出一款基于应用的打车服务。另外，美国联邦贸易委员会（以下简称 “FTC”）星期一宣布，它已要求包括亚马逊和 Facebook 在内的 9 家公司，披露收集和使用用户个人信息的情况。