号称宇宙最强，肯德基 4K/120Hz 游戏主机宣布跳票到 12 月 18 日

IT之家 12 月 15 日消息 今年 6 月份，在索尼揭晓 PS5 的第二天，KFC Gaming 在官方推特发布了一款名为 KFConsole 的全新主机产品，并且宣称 “游戏的未来就在这里”，并定于今年 11 月 12 日发布，随后又宣布跳票到 12 月 11 日，现在 KFC Gaming 官方再次宣布，新主机 KFConsole 延期发售，最新发售日期为 12 月 18 日。

IT之家获悉，肯德基游戏表示，我知道我们之前开过玩笑，但事情就是这样。此外，现在是2020年，也是延迟之年。

这将不可避免地成为许多人的巨大失望。我们理解你的挫折感。现在，我们唯一关心的是确保我们生产出宇宙中最强大的主机，这也是宇宙中最美味的炸鸡...我们将很快与大家分享这款主机，在性能、美学和鸡肉生产方面设定了标准。

根据此前报道，肯德基游戏机（KFConsole）看起来就像一个大桶鸡，有着红色的点缀、电源按钮和光驱，看起来很时尚。官方介绍，本款 KFC 主机不仅能以 4K/120FPS 运行游戏，而且还支持跨平台兼容。

肯德基将推出游戏主机显然是一个恶搞行为，不过宣布该消息的账号 @KFC Gaming 是一个真实的账号，有超过 17.3 万的粉丝，而且经常发布游戏内容，所以这一点至少是真实的。