苹果 iOS 12.5 正式版发布：iPhone 6/Plus 等旧机型可升级，支持 COVID -19 暴露通知

IT之家 12 月 15 日消息 今天凌晨，除了 iOS 14.3/iPadOS 14.3 正式版之外，苹果还为 iPhone 6、iPhone 6 Plus 等 14 款老机型推送了 iOS 12.5 更新 (16H20)，带来了对 COVID-19 暴露通知的支持。这是一个重大变化，因为它将联系人追踪扩展到了不支持 iOS 14 的 iPhone，包括像大受欢迎的 iPhone 6 系列这样的设备。

iOS 12.5 可以让你的 iPhone 选择加入到 COVID -19 暴露通知系统。系统的可用性取决于当地公共卫生机构的支持。

iOS 12.5 提供了重要的安全性更新，建议所有用户安装。某些功能并非在所有地区都可用，也并非适用于所有 Apple 设备。苹果今天还发布了针对老款 Apple Watch 的 watchOS 6.3，为用户带来 “重要的安全更新”。

COVID-19 暴露通知怎么用？

当用户启用该功能后，设备会定期通过蓝牙发送一个包含随机蓝牙标识符的信标。当两个人相互靠近时，他们的手机会交换并记录这些蓝牙标识符。

如果有人对 COVID-19 的检测呈阳性，他们可以主动将阳性检测报告给所在地区的暴露通知应用。暴露通知 API 也同样会下载一个被验证为属于被确认为 COVID-19 阳性的用户的信标密钥列表，并与该列表进行核对。如果有匹配的，就可能会通知用户，并告知用户下一步的行动。

暴露通知 API 是隐私的试金石。苹果和谷歌暴露通知 API 最大的隐私保护是，位置数据在其工作方式中没有任何作用。两家公司表示，这些应用应该尽可能少地收集数据，这种基于蓝牙的方式不需要位置数据。

IT之家提醒，此次更新适用于 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3 与第六代 iPod touch 等机型，这些设备均已不支持 iOS 13。

更新方法：

1、iTunes 升级：下载固件，在桌面端打开最新版 iTunes，同时按下 “Shift + 更新”，选取将要刷入的固件，下面的动作交给苹果就好了。

2、正式版系统用户直接 OTA 更新即可，测试版用户需要手动删除相应描述文件，重启手机之后即可接收到系统更新。