苹果推 App Store 新规则：你的数据去哪了，这次一目了然

12 月 15 日早间消息，苹果 App Store 正式上线隐私信息功能，要求开发者提供隐私惯例摘要，通过这样的方式，向用户说明他们的数据将被用在何处。

▲ App Store 上线隐私信息功能

这项功能最早在 6 月的 WWDC 全球发布者大会亮相，现在正式与开发者及用户见面。该功能上线后，用户可以在 App Store 上的 App 介绍页面，看到详细的 “App 隐私”信息。

苹果系统 “全家桶”——iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS，都将上线这个隐私信息页面。

▲ 苹果更新官网隐私页面

另外，苹果公司更新了官网隐私页面，详细介绍了自己在保护隐私方面所做的更新，包括教导用户如何管理自己的隐私。

让你提前知道数据将会去往何方

这个 “App 隐私”模块包含了三种类型：用于追踪您的数据、与您关联的数据、不会与您关联的数据。每个模块会分别列出，哪些数据将会被 App 追踪；哪些数据可能会被收集并链接到用户的账户、设备或身份；亦或是哪些数据会被收集但不会关联到用户。

这么说可能有些复杂，简单点讲就是，苹果要求开发者把 “收集、追踪用户数据”这件事摆在明面上，清清楚楚告诉用户，他们的数据都去哪了，做什么用了。之所以分成以上三种类型，是因为苹果认为这三个类型用户最容易理解，也对用户隐私影响最大。

简单解释一下这三个类型：

用于追踪您的数据——我们比较熟悉，它会把收集到的用户数据和其他企业的数据结合，给用户做定向广告推送。比如今天你搜索了 “皮鞋”，第三方商城 App 就给你推送 “皮鞋”商品广告，这就是因为你搜索的数据被追踪了； 与您关联的数据——指的是通过 App 上的账户等信息，与用户身份相关联的数据。而 “不会与您关联的数据”指的是这些数据会被收集，但不会关联到用户身份。

▲ App Store 新功能

把数据收集摆在明面上，这对用户来说，自然是件好事。过去苹果严格把控着 App 收集对用户数据的行为。比如 App 首次访问用户数据必须询问并说明，只有用户同意之后，才能调用这些数据。甚至严格到，如果 App 长期在后台使用位置信息，系统会每隔一段时间提醒用户，告诉他们这个 App 在持续使用位置信息。

如今，用户在下载 App 之前，就能从 App Store 率先了解到 App 可能会收集哪些类型的数据。

苹果这么做的目的自然是，让 App 在收集用户数据时，尽可能变得透明。用户有权知道什么时候 App 在收集自己的数据，以及为什么要收集这些数据。

这也是苹果公司在研发每一项功能时所考虑的隐私原则：

1、数据最小化：尽量减少用户数据的调用，来实现新功能； 2、充分利用设备的能力：能在设备上处理的数据就在设备上处理，减少云端调用； 3、透明和控制：如果必须要设备的数据，那么就保证这项工作是透明的，比如让用户知道什么时候搜集数据，为什么要手机这些数据； 4、安全。

▲ App Store 隐私信息页面（左）和定位权限（右）

App Store 上线的 “App 隐私”页面，以及隐私权限说明，显然是为了进一步完善透明原则。用户在下载 App 之前就可以看到这个应用可能会收集哪些数据，这些数据会被用在哪里。并且苹果要求所有开发者，包括苹果自己，都要回答这些问题。

当然，苹果也表示，会倾听用户和开发者的声音，逐渐完善这个项目。

开发者自己填写 苹果负责审查

苹果给开发者留出一个月的时间来完成隐私权限说明的填写。在下一次更新时，必须填写这些问题，否则将不能提交 App 更新。这也显示出苹果要在 App Store 推广这项功能的决心。

对于开发者而言，他们不需要对自己的 App 或商业模式进行更改。苹果会提供相关的资源列表，开发者只需要如实填写、勾选相关信息即可。

之所以让开发者自行填写，而不是苹果代劳，是因为苹果认为，有些数据的调用，从系统层面不一定看得清楚，而开发者显然是最了解自己的 App。

▲ 苹果自己的应用也会回答隐私问题

除了这个原因，苹果认为，让开发者自己回答这些问题，相当于在隐私机制中多加了一道 “门槛”。这道 “门槛”是让开发者主动申报，在 App Store 明确说明这个 App 会用到哪些数据，这些数据会流向何方；而第二道 “门槛”是系统层面的控制，App 在调用用户数据时，必须先询问用户，并且请求权限。

通过这两道 “门槛”——双向的隐私做法（开发者主动申报和苹果系统控制），苹果认为能够达到最好的隐私保护效果。

或许有用户会担心，如果开发者没有如实填写怎么办？其实苹果有专门的团队负责审核 App，这个团队以人机结合的方式检测 App Store 的应用。

苹果会进行不定期的审查，如果有 App 没有遵守规则或没有如实填写，苹果会跟开发者沟通，帮助其对申报进行调整；如果沟通之后，开发者还没有进行改进，苹果会下架相关 App，严重的情况将会注销开发者的账户。

关于隐私，苹果还做了这些

App Store 的隐私权限说明，是这次苹果隐私页面更新的一个主要内容。其他方面苹果也做了调整和增强，例如在 Safari 浏览器中加入隐私报告和密码安全检测功能，甚至控制浏览器扩展，防止它们乱用你的信息。

▲ Safari 浏览器也加强了对用户隐私的保护

还有一些功能已经在 iOS、iPadOS、macOS 等最新系统中上线。比如让用户决定 App 是否可以访问你的照片；让用户决定 App 是否可以获取你的精确位置（如果答案是否定的，可以让 App 获取大致位置，而不影响体验）；还有，当 App 调用设备摄像头，麦克风时，会在设备状态栏以小圆点的方式进行提醒。

所有这些新增加的设定，都是为了更好地保护用户的隐私，或者让用户清楚知道 App 在做什么。

写在最后：

不得不说，隐私对于我们来说越来越重要。过去我们的手机、手表、电脑、iPad 没有那么智能，多数功能在本地就能自己完成。如今随着网络和智能化的发展，数据越多，就意味着设备训练的模型越精准，提供的服务也更贴心。

然而，这并不意味着设备可以随意获取、使用我们的数据。苹果公司在这方面想得很明白，这家公司希望在优秀体验和隐私保护之间找到一个平衡，而不是让用户数据成为优秀体验的牺牲品。

可以说，如何让设备在获取最少数据的同时，拥有优秀的体验，是苹果一直研究的课题。但想做到这一点并不容易，因为这个过程势必会触碰一些开发者，乃至广告商的利益。

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