大自然是最好的老师：论启发科技的仿生学应用

北京时间 12 月 15 日消息，大自然并不是完美的，而是一直在演化和适应。无论是动物还是植物，在漫长的演化过程中，其有益的部分会保留下来，无用的部分则被丢弃或退化，以适应地球上不断变化的环境。

通过不断地修修补补，大自然找到了许多独特的设计方案，从大象的长鼻子到仙人掌的棘刺，甚至白蚁丘在设计上也能让凉爽空气流通进出，为这些小昆虫提供一个舒适的家。

因此，世界上最聪明的设计师和工程师都在师法自然，众多人工技术都建立在自然的设计之上。在生物学中，有一个领域便是研究如何模仿自然界的各种生存策略，促进发明和发展人类的科学技术。该领域便是仿生学，字面意义即 “生物模拟”。

下面，我们就来了解人类从大自然中学到的一些技巧，看看不同生物都有哪些优雅的生存策略。

风力涡轮机和鲸鳍

座头鲸是一种体型庞大、蔚为壮观的生物。它们的身体如同校车大小，重量可达 40 吨。但就是这样的庞然大物，在游泳方面却异常灵活。座头鲸划水时展现的敏捷性和精确性，堪称在工程学上天赋异禀。科学家研究发现，它们能做到这一点，主要原因是鲸鳍上遍布着凸起的结节。

座头鲸的鳍肢上有明显凸起的结节

当座头鲸在海洋中游泳时，水会流过这些结节，形成许多很小的漩涡，这种 “结节效应”能够为座头鲸提供更多浮力，也可以减少水的阻力，使其游得更快。座头鲸又名大翅鲸，其鳍肢长度可达体长的三分之一，因此降低水阻力非常重要。受此启发，人类设计出了更加稳定的飞机、风车和潜艇。其中比较令人惊奇的是，一位名叫弗兰克 · 菲什的博士发现了这些结节的有益效应，后来便创办了 “Whalepower”公司，生产更高效的具有类似凸起的风力涡轮机叶片。

植物气孔与透气的运动服装面料

在锻炼的时候，人们都喜欢穿着由透气材质制成的运动服，以防止捂汗。设计此类运动服的 Stomatex 公司新开发了一种很有意思的材料，融入了类似植物气孔的结构。正如植物气孔负责植物体内的气体交换一样，这种织物上的气孔也能更好地通风，更具有透气性。

气孔存在于植物叶子和茎的表层

当我们的汗液蒸发时，气体分子会从这些气孔中逸出，为凉爽干燥的空气进入创造空间。这项技术可以让我们的皮肤远离汗水，并在很长一段时间内保持更舒适的皮肤温度。

当然，这并不是大自然第一次参与到人类的时尚中。Speedo 公司开发了一款被俗称为 “鲨鱼皮”的高科技泳衣 “Fastskin”。该泳衣具有类似鲨鱼皮肤上的鳞片状结构，有助于在游泳时减少摩擦，并模仿鲨鱼游动时的流体动力学。这件衣服的一个问题是它真的太紧了！游泳者穿上它大约需要 20 分钟，有时需要剪开才能把它取下来。

气孔的近距离图像

尼龙搭扣是由 “维克罗”（Velcro，又叫 “维可牢”）公司发明的一种常见的纤维紧固物，常用在衣服和钱包上，通常由两条薄薄的织物组成。一条织物上覆有钩状结构，另一条则覆有环状结构，当两条织物用力压紧时，钩与环的结合就会形成暂时紧固的状态。据说发明者乔治 · 德 · 梅斯特拉是在注意到植物种子可以钩住狗毛之后，受到启发，才设计出了这种材料。现在，尼龙搭扣大量应用于户外用品，如背包、帐篷、运动服饰、运动鞋等，即使在严峻的环境中，依然能保持强劲的拉力。甚至在 1968 年的阿波罗登月任务中，阿姆斯特朗和奥尔德林带上月球的套装、样品收集袋和月球车等也都使用了尼龙搭扣。

翠鸟和子弹头列车

日本的子弹头列车以其速度和设计性而闻名，但一开始并不是这样的。这些列车的最初设计会产生震耳欲聋的轰鸣声，当它以惊人的 300 公里时速疾驰而过时，周围的居民和野生动物不胜其扰。

子弹头列车较尖的一端是模仿翠鸟喙的结构

解决方案令人意想不到，那就是翠鸟的喙。参与设计列车的一位工程师，同时也是狂热的观鸟爱好者，有一次看到翠鸟跃入水中的情景，发现溅起的水花很小。翠鸟之所以能做到如此完美的跳水动作，是因为它相对较大的头部和较窄的喙。受到鸟喙的空气动力学形状的启发，工程师们决定将其应用到列车的设计中。于是就有了车头尖尖的子弹头列车，能以极快的速度（每小时 300 公里）行驶，同时空气阻力极小，不会产生噪音。

壁虎的脚

在产品设计中，有一项技术被称为 “从生物到设计”。具体方法是，首先发现一个技术问题，然后在自然界中寻找解决这一问题的方案。一旦找到了解决方法，科学家和工程师们就会尝试进行人工复制。美国国家航空航天局（NASA）的太空机器人就是一个很好的例子。

壁虎具有黏性的四肢使它能在墙壁上平稳爬行

这些机器人的脚上有一种特殊材料，上面具有微小的纤毛。借助这种材料，机器人在外太空进行维修时就能够稳稳地附着在飞船外表面。这项发明来自对壁虎的观察，众所周知，壁虎可以在墙壁上行走自如，其秘密就在于其脚趾上近 10 亿条微小的纤毛。

蚊子口器与注射针头

蚊子绝对是人们最讨厌的一类动物！这些致病的吸血昆虫能将口器平滑地刺入我们的皮肤，吸出血液，并且常常在我们意识到之前就吸饱了。蚊子的口器其实并不只是一根尖锐的 “针管”，而是由 6 个部分组成。我们很少感到蚊子 “咬”我们，这是最妙的部分。它们的口器有两个细长尖锐的上颚和两个锯齿状的下颚，是刺入皮肤的主要工具，可以在皮肉间自由地弯曲游走，寻找合适的毛细血管。

蚊子锯齿状的上颚能轻易地刺穿皮肤

在一项研究中，科学家演示了一种特制注射针的使用方法。这种针类似蚊子的口器，由几根像下颚一样锯齿状的微针组合而成，能更加容易地刺入皮肤。这些侵入性较低的针头带来的疼痛感也更低，可以用于给药或作为糖尿病患者的常规注射针头。

结语

仿生学已经在人类生活中发挥了极其重要的作用。38 亿年来，地球生命为了适应环境，演化出了无数的精巧设计。这一切都是为了以最少的努力和资源来获得最大的回报。

然而，重要的是明白一点：大自然是有耐心的，这些结果并不是强迫而来的。如果人类能找到更多的方法模仿大自然的行为，我们可能就不会有资源短缺和污染的问题。例如，尽管研究者投入了很多精力来开发可用于人工授粉的机器蜜蜂，但它们仍然无法媲美真正的蜜蜂。

仿生专家丹尼斯 · 德卢卡表示，人们应该把自然看作是灵感的来源，而不是原材料的来源。对产品设计师和工程师来说，大自然最大的启示应该是其可持续的环保设计。大自然母亲可能不完美，但她确实造就了许多聪明和优雅的方式，帮助我们以没有资源浪费和污染的方式继续生活下去。