5G，建设得怎么样了

如今，无人不知 5G。

5G，借着政策的东风，拔地而起。铺天盖地的 5G 相关的消息，迅速增长的 5G 基站数量，5G 手机的热卖，运营商们不遗余力地推广 5G 套餐…… 如此种种，不禁让人感慨，5G，正在从庙堂之上走进寻常百姓家。

2016 年，工信部正式启动 5G 研发实验；2017 年，首个可商用部署的 5G NR 标准冻结；再到 2018 年，5G 频谱雏形初现，5G 开始试点，吹响了 5G 商用的号角；2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照；同年 10 月 30 日，在中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商举行 5G 商用启动仪式，5G 套餐上线，标志着中国正式进入 5G 商用时代。

2020 年是 5G 全面爆发的一年。如今进入 12 月，相信众人最关心的问题就是，5G 到底建设得怎么样了？

1、5G 基站数量突破 70 万，共建共享成趋势

受疫情影响，今年年初各地 5G 建设脚步有所放缓。国内复工复产逐步展开后，工信部就针对 5G 建设与商用提出了相关要求，明确要加快 5G 商用步伐，加强统筹协调，加快建设进度，抢抓时间迅速恢复施工。

有了国家层面的扶持，被誉为 “新基建”之首的 5G 建设，很快便有了下文。在 “新基建”的带动下，全国各省市高度重视 5G 建设，相继出台政策予以支持，为 5G 建设提供了重要的支撑。

此前，工信部信息显示，预计今年新增 68 万个 5G 基站，到 2025 年完成 760 万个基站建设。

随后，中国联通与中国电信披露上半年将加速联手展开 5G 建设，力争完成 47 个地市、10 万个 5G 基站的建设任务，并计划在三季度前完成全部建设进度。

作为国内拥有用户最多的运营商，中国移动表示，2020 年 “建设 30 万个 5G 基站”的目标不会变，今年将在全国地级以上城市建设 5G 网络。

半年多以来，5G 基站建设跑出了加速度。

工信部最新信息显示，5G 独立组网初步实现规模商用，网络覆盖全国地级以上城市及重点县市。截至今年 10 月，已累计开通 5G 基站超过 70 万。

从全国数据看，到 10 月末，我国已经超额完成了全年的 5G 基站建设目标。工信部副部长刘烈宏透露，中国已建成全球最大 5G 网络，占全球比重近 7 成。在疫情的影响下仍然保持了超前的建设速度，实属不易。

不过，基站建设是一个复杂的过程，目前的 5G 基站虽然做到了超前建设，但建设速度之外，还要避免浪费和重复建设的问题。

据预测，5G 基站数量将达到 4G 基站的 1.5~2 倍，且 5G 基站单站用电量是 4G 的 2~3 倍。此外，与 4G 相比，5G 网络使用频谱较高、波长短、穿透力差，设备功耗高，这就需要单位面积建设更多的基站，相应地投资成本也会上升。

诚然，5G 建设，基站先行。不过，在 “适度超前”的原则下，也要理性看待 5G 进程，多多考虑后续运营维护的问题，合理安排基站建设速度。而运营商的共建共享可以最大限度节省投资建设成本，缩短建设周期，成为未来 5G 网络建设的新趋势。

就目前来看，各家运营商们也在积极推动合作，比如中国电信与中国联通在全国范围内合作共建一张 5G 接入网络，中国移动也与中国广电就 5G 共建共享达成合作。

2、5G 消息问世、产业侧 5G 落地

在应用层面，5G 消息即将来袭。前不久的 2020 中国移动全球合作伙伴大会上传出了一则重磅消息：三大运营商可能在今年年底联合宣布 5G 消息商用，目前华为、小米、OPPO、vivo、三星等主流品牌的手机已经通过了 5G 消息的功能测试。

据了解，基于融合通信技术的 5G 消息是对传统短消息服务的升级，支持用户使用图文、音视频、群聊、文件传输、通话中的内容共享等多种富媒体消息形式，在消息窗口内就可以实现交互、搜索、分享和支付等一站式业务体验。

5G 消息一出备受关注，有人甚至预言，5G 消息的问世，将会取代微信。暂且不论这种预言的真实性，但也能从侧面说明大众 5G 应用的期待值还是挺高的。不止是 5G 消息，其他面向消费者端的 5G 应用也在迎来更大的想象空间，如将 5G 与直播、AR/VR、超高清视频和云游戏等领域相结合。

在产业 B 端市场，5G 也开始落地到各个产业场景中，其中，5G 与工业互联网的融合成为 5G 应用的排头兵。

11 月 21 日，在 2020 中国 5G + 工业互联网大会成果发布会上，多项 5G + 工业互联网领域重要成果集中发布。“5G + 工业互联网”全国建设项目超过 1100 个，涌现出机器视觉检测、精准远程操控、现场辅助装配、智能理货物流、无人巡检安防等一系列应用成果。我国工业互联网应用已经覆盖航空、汽车、能源、矿业、港口等重点行业、领域，成功打造智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态。

就目前来看，5G + 工业互联网是 5G 应用的主战场，5G 与物联网、交通、教育、医疗、文旅行业的融合也正在进行中…… 未来的 5G 应用场景将会逐步深入到各个行业腹地，串联千行百业，引领数字经济，助力产业智能升级。

3、5G 用户数超 2 亿，终端生态日益完善

本网对三大运营商披露的今年前三季度和 10 月的运营数据进行了整理。

数据显示，中国移动作为用户数量最多的运营商，前三季度的 5G 套餐用户数为 11400 万，中国电信为 6480 万，10 月中国移动的 5G 套餐用户数达到了 12879 万，中国电信达到了 7186 万，而中国联通尚未公布 5G 套餐用户数。

单就中国移动和中国电信两家的 5G 套餐用户总数就已超 2 亿，增长势头强劲。

从网络覆盖范围来看，5G 已成为有史以来部署速度最快的一代无线通信技术。5G 正式商用后，全球超过 95 家运营商已在 40 多个国家及地区推出了 5G 商用网络服务。

据爱立信最新预测，2020 年 5G 用户数量将达到 2.2 亿，高于之前预期的 1.90 亿。推动该预期增长的主要因素来自中国，在新增的这些用户中，预计 80% 来自中国市场。在 5G 建设和普及上，中国已经走在世界前列。爱立信还预计，到今年年底，全球约 15% 的人口，即 10 亿人，将处于 5G 覆盖的地区。

不仅 5G 用户节节攀升，5G 手机也早已上线热卖，5G 手机价格也从刚上市时的 5000 元区间逐渐向中低端平民化市场价格探索。据信通院统计，1-10 月，国内市场 5G 手机上市新机型累计 183 款，累计出货 1.24 亿部，占比为 49.4%。

从行业层面来看，5G 终端将进入爆发式增长。

高通公司在 2020 年 3 月在 10 个国家对 4 万名智能手机用户中进行的市场调研显示，5G 成为约半数消费者选择手机时的考虑因素，可见消费者对 5G 手机情有独钟。高通公司还透露，目前超过 700 款搭载骁龙的 5G 终端已经发布或正在开发中，2021 年预计全球 5G 智能手机出货量将达到 4.5 亿至 5.5 亿部，到 2022 年将超过 7.5 亿部。

5G 技术具有三个方面的能力优势——高带宽、低时延高可靠和多连接，而 NSA（非独立组网）架构无法真正发挥 5G 的威力，要让 5G 成为完整的服务体系，还必须建立 SA 模式。目前，中国移动已建成全球规模最大的 5G SA 商用核心网络，中国电信已率先规模化商用 5G SA 网络，SA 商用的提速将有助于推动 5G 应用的真正落地。

8 月 6 日，中国电信宣布率先实现 5G SA（独立组网）终端芯片巴龙 5000 与多个厂家系统全面互通，这标志 5G SA 商用突破了终端瓶颈，向 SA 商用目标迈出了关键的一步。

4、5G 建设热火朝天，然 5G 推广方式却受质疑？

事实上，5G 这块大蛋糕，谁都不想错过。一场关于 5G 建设的竞速赛正在进行中。

在 11 月举办的世界 5G 大会上，中国移动总经理董昕表示将加大 5G 等新型基础设施建设，带动融合基础设施和创新基础设施发展；推动云服务、全屋智能、数字货币、数字身份等新型消费扩容提质、蓬勃发展。

中国联通董事长王晓初表示，确保用 3 年左右时间来完成 5G 网络的规模部署，基本实现主要的城区、高速公路、铁路、重点县城和大乡镇的区域性的 5G 网络覆盖，着力打造覆盖广、速度快、体验好的全球领先的 5G 精品网。

中国电信董事长柯瑞文表示，将坚持 SA（独立组网）为 5G 发展方向，从技术创新、标准推动、产业推进、商用部署等方面加快 5G 建设发展。

中国广电董事长宋起柱表示，将使用好国家主管部门给予的共建共享、异网漫游、互联互通等重大利好政策，发挥优势、扬长避短，尽快实现 5G 新网络的赋能。2021 年，中国广电将通过共建共享的方式，建设 700MHz 5G 网络，覆盖省会、市县和大乡镇。

一边是不断增长的 5G 基站数量、终端数量和 5G 用户数，让所有人看到了 5G 全民化的曙光，另一边 5G 推广的速度和方式却遭到了大众的质疑。

原先 5G 资费太贵成为消费者不想升级 5G 的主要原因之一，今年开始，为了推动 5G 的普及，三大运营商均在不断地下调套餐费用，将原本百元以上的 5G 套餐纷纷拉低到百元以下。

近日，部分运营商 “收紧 4G，推广 5G”的做法引发业界热议，有消息称部分地区的三大运营商采取了将 5G 套餐与部分 4G 套餐合并的政策，或者直接下架低价的 4G 套餐，用户如需要办理 4G 套餐只能通过线下营业厅和电话客服。

相信许多人都不止一次接到过运营商建议升级 5G 套餐的客服电话，不少购买了 5G 手机或者升级了 5G 网络的用户反馈，再切换至 4G 网络时会出现网络卡顿的现象……

推广 5G 套餐无可厚非，只是这种简单粗暴的推广方式，效果真的好吗？

本网认为，5G 的发展不应该以牺牲 4G 体验作为代价，现阶段 5G 推广要在稳步渐进的基础上，考虑用户的实际需求，避免陷入 “操之过急”的怪圈。

5G 具备高速率、大连接、高可靠、低时延等特性，将会给整个经济社会带来颠覆性的变革。5G 牵涉到包括芯片、手机供应商、运营商等多极市场，从 5G 出发，背后是产业界庞杂交错的生态体系。

5G 覆盖的红利将会惠及大多数人，这是板上钉钉的事实。但就像 4G 刚刚诞生时业界对 4G 的认知有偏差甚至唱衰，如今 5G 也同样面临着种种质疑之声。毕竟，从 4G 到 5G，不只是网络速度的加快，而是整个产业界拥抱新一代通信技术浪潮的 “新常态”，不论是硬实力的改变，亦或是大众的心理接受度，势必也会经历一个过渡的过程。

但无论如何，谁都无法阻挡 5G 时代的到来，技术革命的车轮将会一直滚滚向前。