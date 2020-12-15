苹果 iOS 14.3 新特性：配备双 SIM 卡的 iPhone 12 支持独立 5G

IT之家12月15日消息 今日，苹果发布了 iOS 14.3 正式版更新，支持新款头戴式耳机 AirPods Max，以及在 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上拍摄 Apple ProRAW 照片。

5G 支持方面，苹果在 iOS 14.3 还为配备双 SIM 卡的 iPhone 12 带来了独立 5G 功能。

需要注意的是，“独立 5G”会使用 5G 进行所有蜂窝网络活动，包括蜂窝网络连接。苹果表示，由于 “独立 5G”尚不普及，连接质量和覆盖范围可能较不稳定。

此外，默认情况下，当用户设置新的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 时，手机将激活自动 5G 模式，该模式仅在不会显著降低电池续航能力时才打开 5G 数据。

IT之家了解到，5G 时代包括 SA 和 NSA 两个组网选项。5G 独立组网（SA）指的是新建 5G 网络，包括新基站、回程链路以及核心网。5G 非独立组网（NSA）指的是使用现有的 4G 基础设施，进行 5G 网络的部署。

目前，我国 5G 建设进行得如火如荼。工业和信息化部副部长刘烈宏今日表示，我国已建成全球最大 5G 网络，累计已建成 5G 基站 71.8 万个。