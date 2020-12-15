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轻量安卓系统，诺基亚 C1 Plus 国行售价 499 元：12 月 30 日开售

2020/12/15 17:28:54 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 15 日消息 HMD Global 近日发布了诺基亚 C1 Plus 手机，刚刚诺基亚官微公布了该机的国行售价，该机首发价 499 元，12 月 25 日开启预售，12 月 30 日正式开售。

官方放出的海报显示，诺基亚 C1 Plus 搭载轻量安卓系统，使用简洁桌面，支持一键健康码，拥有大字体、大声音、小巧机身。

诺基亚 C1 是去年发布的，而 C2 在今年 3 月份也已经正式上市。顾名思义，C1 Plus 是 C1 的小幅改进版，其屏幕尺寸与该款手机相同，为 5.45 英寸，比 C2 的 5.7 英寸显示屏小。

诺基亚 C1 屏幕分辨率为 HD+，准确的说是 720x1440。后置摄像头为 500 万像素，带闪光灯，还有一个 500 万像素的自拍摄像头。这款手机搭载了一颗未命名的 1.4GHz 四核处理器，搭配 1GB 内存和 16GB 可扩展存储空间。

诺基亚 C1 Plus 拥有 2500 毫安时的电池（并配有 5W microUSB 充电器），3.5mm 耳机接口，支持双 SIM 卡（部分地区会提供单 SIM 卡），并将提供蓝色和红色两种颜色。其尺寸为 149.1×71.2×8.75 毫米，重量为 146 克。

IT之家了解到，诺基亚 C1 Plus 运行 Android 10（Go 版），支持 4G。HMD Global 表示，这是诺基亚有史以来最便宜的 4G 智能手机。

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