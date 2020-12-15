消息称苹果正研发全新版本的 Apple TV，预计明年推出

IT之家 12 月 15 日消息 多个传闻显示，苹果正在研发新款的 Apple TV，《日经亚洲评论》今天的一篇报道也验证了此前的消息。

报道援引熟悉苹果计划的消息人士的话，苹果正在研发一款全新版本的Apple TV，预计将在明年推出。

另外两位知情人士表示，苹果还在为其高端电脑准备 2021 年的积极生产计划，包括 MacBook Pro 和 iMac Pro。该公司正在用利用英国芯片设计商 Arm 的技术打造的自主设计 CPU 取代其电脑产品线中的英特尔中央处理器。苹果已经在 2020 年底推出了三款搭载其 M1 中央处理器的 MacBook 机型，并宣布将用两年左右的时间全面过渡到自主设计的 CPU。

自从 1 月份在 iOS 13.4 测试版中发现了这款未发布设备的迹象以来，有关新 Apple TV 的传言已经持续了一年。当时，有传言称其将采用 A12 芯片，并有 64 和 128GB 两种存储容量。

从那时起，就有迹象表明新的 Apple TV 在 iOS 14 代码中更新了遥控器，泄密者 Jon Prosser 表示新的 Apple TV 将配备 A12X Bionic 芯片。不过，另一传言称其将使用 A14 芯片，与 iPhone 12 系列中使用的芯片相同。

除了可能的遥控器变化、存储容量、更新的处理器以及 “T1125”的代号之外，关于新 Apple TV 的其他信息几乎一无所知，不过 Prosser 最近表示它可能包括一个 U1 芯片，可以实现超宽带支持，以提高设备之间的空间意识。

鉴于一连串的传闻，一种理论是苹果正在研发多款 Apple TV 机顶盒，这可以解释芯片传闻的差异。无论苹果的计划是什么，明年的新 Apple TV 应该是板上钉钉了。IT之家了解到，自 2017 年 9 月以来，苹果就没有更新 Apple TV 4K。