育碧喜加一：《星链：阿特拉斯之战》完整数字 PC 游戏

IT之家12月15日消息 根据育碧官方的消息，12月14日~12月18日期间，为欢庆2020年的结束，育碧每天都会送出一款游戏，今天的游戏是《星链：阿特拉斯之战》。

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IT之家了解到，在《星链：决战阿特拉斯》中，您将作为一名英勇的星际飞行员，从 Grax（格拉克斯）和 Forgotten Legion（被遗忘的军团）手中解放阿特拉斯星系。

游戏简介：



探索一个开放的生命星系

全面遨游具有异域风情的外星世界阿特拉斯星系，并逐一探索它的七颗行星，每一颗行星都具有其独特的生态系统，野生动物和那些等待着被揭开的奥秘。与阿特拉斯的派系结盟，对抗被遗忘军团的层层威胁，摧毁其占领阿特拉斯的阴谋。

建造、定制您梦想中的星际飞船

从你的军火库中挑选你的机翼、机身、武器还有你的飞行员，创造属于你的星际飞船。将模块化玩具插入手柄底座，它们可以即刻在游戏中出现。在实时游戏中测试你组建的飞船。在战斗中发挥创造力，释放毁灭性的元素组合，巧妙地克服在阿特拉斯星系中遇到的任何艰难险阻。

通过RPG系统升级属于你的舰队

在你穿越阿特拉斯的航程中，升级驾驶员的技能树，定制零件，强化的母舰，这一切都能强化你的战斗力，并为你呈现一个独一无二的冒险之旅。

双人协作

你可以在任何时候邀请你的朋友通过单机分屏的协作方式无缝加入您的战役之中。尝试不同的战舰组合，用天衣无缝的合作一同拯救阿特拉斯吧！

星际火狐战队将在任天堂Switch版本中加入战斗

玩家将以冒险者 Fox McCloud的身份进行游戏。驾驶其装备激光加农炮的标志性战机Arwing，用星际火狐家喻户晓的形象完成独占的全新任务。