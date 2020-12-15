三星 Galaxy S21 Ultra 现身 Geekbench：搭载 Exynos 2100、12GB 内存

IT之家 12 月 15 日消息 型号为 SM-G998B 的三星 Galaxy S21 Ultra 出现在 Geekbench 上，透露了该机的处理器和 RAM 信息。

三星 Galaxy S21 Ultra 将搭载 Exynos 2100 芯片组，此外，Geekbench 列表显示，Galaxy S21 Ultra 机型将配备 12GB 内存和 Android 11 操作系统。

三星 Galaxy S21 Ultra 12GB 内存机型在单核和多核测试中分别获得了 1006 分和 3059 分。这些成绩符合对一款旗舰设备的预期，并且与搭载 Exynos 2100 的三星 Galaxy S21 + 记录的 Geekbench 成绩非常相似。不过，搭载高通骁龙 888 芯片组的三星 Galaxy S21 + 机型在单核和多核测试中都获得了更高的分数。

设计方面，三星 Galaxy S21 Ultra 的外观将与 S21 和 S21 + 相似，这款手机将采用中央打孔显示屏，四周的边框非常纤细。屏幕尺寸预计在 6.7 英寸到 6.9 英寸之间，采用 AMOLED 面板，采用高刷新率屏幕。机身一角的后置摄像头模块将很大，可能会放置四个摄像头传感器。三星 Galaxy S21 Ultra 可能会配备两颗长焦或潜望镜镜头，但目前还不能确认任何这一点。

IT之家了解到，此前外媒报道三星商店已确认 Galaxy S21 系列 1 月 14 日全球上市。