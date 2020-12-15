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OPPO A15s 渲染图曝光：水滴屏，后置指纹

2020/12/15 22:49:39 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 15 日消息 OPPO A15s 的设计和颜色现在已经被曝光，在手机在印度正式发布之前，外媒 91mobiles 已经拿到了手机的渲染图，来自可靠的爆料人 Ishan Agarwal。

IT之家了解到，这些渲染图显示，OPPO A15s 将采用类似 OPPO A15 的设计。虽然泄露的手机宣传海报已经显示了智能手机的后部设计，新的渲染图显示，手机将采用水滴屏，将容纳自拍相机，另外该机后置指纹识别

除了显示屏设计之外，新的渲染图还显示了将为手机提供的颜色。早前曾有报道称，OPPO A15s 将采用彩虹银色，但渲染图显示，这款手机还将提供黑和白两种颜色选择。这意味着，普通版 OPPO A15 的神秘蓝版本可能不会被 A15s 所采用，但是否真的如此还需要等待。

至于摄像头方面，可以看到这款手机采用了方形的摄像头模块，有三个传感器和一个 LED 闪光灯。据悉，这款手机将配备 1300 万像素的主摄像头，后置两个 200 万像素的传感器。

据爆料，OPPO A15s 将采用 6.52 英寸屏幕，搭载联发科 P35 处理器，内置 4230mAh 电池，4GB 内存，预计将于本月发布。

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