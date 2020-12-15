《游戏王：决斗链接》App Store 开启预订：1 月 29 日推出

IT之家 12 月 15 日消息 《游戏王：决斗链接》现已在苹果 App Store 开启预定，预计于 2021 年 1 月 29 日推出。

IT之家稍早前报道，《游戏王：决斗链接》在本月初正式获得了版号，将于 2020 年 12 月 24 日进行安卓计费删档测试。

游戏介绍：

《游戏王：决斗链接》是由KONAMI研发，网易独家代理的官方正版手游。在决斗链接的世界里，化身暗游戏或海马濑人；利用多达上千张卡牌，随心构建独一无二的卡组；召唤黑魔术师、青眼白龙等强力怪兽；拥有震撼的3D召唤动画，完美重现记忆中的召唤场景。

游戏特色：

一、简化的规则，不变的决斗乐趣

《游戏王：决斗链接》采用了简化的“快速决斗”规则，无论新老玩家都能快速入门。丰富的卡池和卡组，多变的战术策略，带来无穷的决斗乐趣！

二、上千张卡牌，随心构建独特卡组

游戏内上千张不同属性与效果的卡牌，您可以随心所欲地构建专属卡组；游戏定期推出新活动新卡包，让您享受策略搭配的乐趣，体验畅快淋漓的决斗快感。

三、实时PVP玩法，随时随地轻松对决

《游戏王：决斗链接》提供了丰富的实时PVP玩法，您可以在排名决斗中挑战来自全国各地的决斗者，成为最强决斗王！您也可以通过好友决斗，与朋友来一场轻松有趣的娱乐局，重温童年记忆。这里还有休闲决斗、决斗房间等不同的PVP模式，满足您多样的决斗需求。

四、挑战丰富活动玩法，解锁原版动漫角色

除了紧张激烈的PVP模式，在游戏中还有丰富的关卡任务和活动玩法。挑战这些任务和活动，不仅能获得丰富的游戏奖励，还能够解锁众多由原版声优配音的动漫角色。