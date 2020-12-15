磷酸铁锂电池之殇：有车主称比亚迪汉冬季续航缩水三分之二

IT之家 12 月 15 日消息 据车聚网《汉 EV 续航缩水多严重？一位山西用户冬天只能跑 200 多公里》一文报道，山西晋城用户李先生（网名 “帅气的哥哥”）用了一个半月的超长续航版的汉 EV，连续多次试验后，发现续航里程标记 605 公里，比亚迪官方宣传媒体测试达 660 公里的汉 EV，实际充一次电仅为 230 公里。

车聚网还统计了另外四位购买长续航版本的北方用户，分别来自：石家庄、甘肃、沈阳、大连，车型均为汉 EV 长续航版，NEDC 续航 605 公里，实用里程为 260-340 公里，平均 308 公里，打折率为 50.8%。

车聚网总结用户的使用情况称：如果你身在北方想买汉 EV，那么 605 公里的长续航版平均能跑 308 公里，550 公里的性能版平均能跑 268 公里。山西晋城李先生的汉 EV 是 605 公里的超长续航版，三段旅程平均只跑了 246 公里，明显低于其它北方用户的平均值 308 公里，甚至也低于性能版的 268 公里，应该是个例，但到目前为止，4S 店没有给他任何有效解决方案。

IT之家了解到，汉 EV 采用了比亚迪的刀片电池，本质上还是磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池化相对三元电池来说更加安全，但在寒冷天气下的续航缩水情况会更加严重。此前据上海证券报报道，有北京车主反映，自己刚买的国产 Model 3 实际续航里程只有 200 公里左右，相比官方标称的 468 公里 NEDC 续航里程几乎缩水了一半，该车型也使用了磷酸铁锂电池。