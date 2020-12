美股收高，苹果大涨 5%，百度暴涨近 14%

北京时间 12 月 16 日消息,市场对美国推出刺激计划的乐观预期,推动美股上涨,纳指创下新高。截至收盘,道指涨 337.76 点,涨幅为 1.13%,报收 30199.31 点;标普 500 指数涨 47.13 点,涨幅为 1.29%,报收 3694.62 点;纳指涨 155.02 点,涨幅为 1.25%,报收 12595.06 点。

造车媒体报道推升百度股价大涨近 14%

路透社有关百度考虑进军电动汽车市场的报道,拉动今天常规交易中百度股价上涨。百度被认为是中国人工智能和自动驾驶汽车领域的领头羊,据悉已经在与汽车厂商商谈其计划,但尚未与任何厂商达成合作协议。百度可能与中国一些知名汽车厂商建立合资企业(百度控股),或委托汽车厂商代工生产电动汽车。百度的计划将比腾讯、亚马逊、谷歌母公司 Alphabet 等互联网同行领先一步,后者也在开发自动驾驶技术或投资智能汽车创业公司。百度旗下阿波罗自动驾驶部门,已经在北京、广州、沧州和长沙运营 Go Robotaxi 自动驾驶出租车服务。目前 Go Robotaxi 配备有安全员,但百度上周获得监管部门批准,利用 5 辆不配备安全员的汽车进行安全试验。未来 3 年,百度计划在多达 30 个城市推广 Go Robotaxi。在智能汽车领域,百度已经在与越来越多的西方公司合作,其中包括福特、大众、丰田等。今年以来,百度股价累计上涨近 42%,远高于标普 500 指数约 14% 的涨幅。今天常规交易中,百度股价上涨 22.54 美元,涨幅为 13.83%,报收于 185.5 美元。

媒体报道称明年上半年 iPhone 产量将增长 30%,股价大涨逾 5%

《日经亚洲》援引匿名消息人士的话报道称明年上半年 iPhone 产量将增长 30% 后,星期二常规交易中苹果股价上涨 6.1 美元,涨幅为 5.01%,报收于 127.88 美元。据悉,苹果计划明年上半年制造多达 9600 万部 iPhone,其中包括支持 5G 的 iPhone 12、iPhone 11 和 iPhone SE。《日经亚洲》称,苹果计划明年全年生产至多 2.3 亿部 iPhone,比 2020 年高出 20%。苹果不在财报中披露 iPhone 出货量。据苹果一家供应商称,iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的需求高于预期,iPhone 12 标准型号需求符合预期,但入门级 iPhone 12 mini 需求 “有些疲软”。《日经亚洲》还表示,苹果还增加了包括 MacBook Pro 在内的高端计算机的订单。苹果未就此置评。Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯(Daniel Ives)和斯特雷克 · 巴克(Strecker Backe)当地时间星期二发表投资报告称,《日经亚洲》的报道,是 “iPhone 12 需求强劲的又一个信号”,对所谓的 “超级周期理论”提供了支持。“超级周期理论”认为,许多 iPhone 用户需要升级手机,将会购买最新款 iPhone。报告指出,“根据苹果网站披露的发货时间以及我们的研究,iPhone 12 预订量是 iPhone 11 的逾 2 倍。”他们估计,未来一年,中国市场将占到 iPhone 升级销量的 20%,并称中国市场 “是苹果成功的关键因素”。艾维斯维持对苹果股票的 “跑赢大盘”评级和 160 美元的目标股价。他还说,《日经亚洲》报道的苹果生产计划,远高于华尔街的预期。

风投称特斯拉软件领先对手数年时间

风投公司 Loup Ventures 执行合伙人吉恩 · 蒙斯特(Gene Munster)星期二发表报告称,通过其高速、流行和续航里程长的电动汽车,多年来特斯拉一直主导着全球电动汽车市场,未来其领先优势将不仅仅体现在汽车,还体现在软件方面。他说,随着汽车由汽油进入电力时代,由人驾驶进入自动驾驶时代,如果能搞定软件,汽车厂商将有机会获得 “堪比科技公司的利润率”。据蒙斯特称,在软件方面,特斯拉比竞争对手领先数年时间。Loup Ventures 估计,2022 年特斯拉将录得 15 亿美元软件营收。特斯拉在 2012 年就推出了 OTA 软件更新功能。他估计,其他公司在这方面还处于追赶状态。蒙斯特表示,传统汽车厂商也开始推出 OTA,但应用范围通常局限于车载信息娱乐功能,而特斯拉的升级包能提升汽车在续航里程、动力、刹车、安全和驾驶辅助方面的表现。报告称,在提供 “有意义的 OTA 更新”方面,大多数传统汽车厂商都落后 3-5 年时间,部分原因是汽车需要使更多汽车功能由软件控制。在先进的驾驶辅助功能方面,特斯拉领先于其他汽车厂商 3 年时间。