苹果 Apple Watch 新专利：支持 Touch ID 和屏下摄像头

12 月 16 日早间消息，据外媒 macrumors 报道，根据两份新公布的专利申请显示，苹果正在考虑为 Apple Watch 增加 Touch ID 和屏下隐藏式摄像头。

外媒 Patently Apple 发现了一项由美国专利和商标局授予的专利，专利名称为 “具有密封按钮生物识别传感系统的电子设备”。

Touch ID 集成到 Apple Watch 的侧边按钮中

这个专利申请解释了如何将 Touch ID 集成到 Apple Watch 的侧边按钮中，以及它可以达到什么实际目的。

Touch ID 可以用于用户识别、设备解锁和应用授权。这就不难理解为什么苹果要在 Apple Watch 中加入 Touch ID。目前，Apple Watch 还是依赖于密码的使用，直到设备从手腕上取下，才会再次提示密码。生物识别认证可以让苹果保证用户使用 Apple Watch 或进行 Apple Pay 交易时有更高的安全性。

还有可能有隐藏式的摄像头

除了 Touch ID，还有一份专利也被曝光。专利名称为 “具有两级显示屏的电子设备”。它概述了如何将一个显示屏分层，从而包含一个摄像头和一个闪光灯，摄像头和闪光灯只有在需要的时候才会从外部看到。

两级显示技术也将适用于其他设备，如 iPhone，从而消除缺口。但这个专利的重点是 Apple Watch。

这个技术的工作原理是，电子设备可以提供一个两级显示屏，其中可以具有一个带有像素阵列的内层，用于显示图像，以及一个由光调制器形成的外层，该光调制器具有一个单元阵列，每个单元可以放置在透明模式或阻光模式中。该层可以有效地关闭。

在这种情况下，相机快门可以具有与电子设备的外壳相匹配的外观。当需要捕捉图像时，电子设备中的控制电路可以暂时将快门置于透明模式，以允许来自闪光灯的光或者是相机成像捕捉的光线通过。

目前阻碍 Apple Watch 成为腕戴式视频通讯工具的主要原因就是缺乏摄像头，如果专利能够成为现实，对于 Apple Watch 来说将是革命性的变化。