IBM 收购加拿大金融技术公司：增强电子支付能力，每天可处理超 500 亿美元交易

据报道，美国国际商用机器公司（IBM）近日收购了加拿大的金融技术公司 Expertus Technologies，以增强其电子支付能力。这家金融技术公司每天帮助处理超过 500 亿美元的交易。

IBM 在周二的声明中说，Expertus 已经被放入 IBM 的全球业务服务部门。这笔交易的财务条款尚未披露。

IBM 银行服务业务全球执行合伙人 Shanker Ramamurthy 表示，全球银行业正在投资约 1000 亿美元来现代化其电子支付系统，以跟上 PayPal、Square 等竞争对手的步伐。他说，收购 Expertus 将有助于 IBM 帮助其银行客户应对这些挑战，同时控制开支并遵守监管要求。

Ramamurthy 在接受采访时说：“电子支付业务是银行特许经营业务中非常有利可图的一部分，他们希望在新的数字银行环境下，这一业务不会遭到竞争对手的侵蚀。”

超过 1000 家银行、信用社、监管机构和企业使用 Expertus 的电子支付平台。这家总部位于蒙特利尔的公司同时也是环球银行金融电信协会（SWIFT）在北美的最大服务机构之一。SWIFT 是一个银行用来管理资金转账和交易的网络。