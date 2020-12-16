在笔者的老家河北农村，互联网在快速且显著地影响着人们的购物方式。

几年前，买菜买东西都是通过几天一次的 “赶集”。

渐渐地，存在了几十年的 “赶集”已不热闹，卖菜的商贩大都转行，剩下的也都是年纪大的在苦撑，曾经热闹吆喝的场面不复存在，卖水果、卖衣服、卖零食、卖副食的行业同样变得冷清。

因为，“集市”逐渐被超市替代，不用等几日才有的 “赶集”，在超市随时随地都可以买到新鲜的蔬果和日用品，甚至超市负责人将村里有微信的人拉进微信群，每天群里吆喝促销售卖。

而如日中天的超市正面临淘宝、社区团购的竞争威胁。

农村 “社区团购”缩影

小亚拿着手机跟晓硕谈论前一天团购的情况。

“昨天的菠菜不太新鲜，咦，今天这肥皂好便宜，团一个吧。”晓硕低头划着手机对小亚说。

“好呀，这橙子也很不错。”

小亚和晓硕正在微信群里寻找秒杀和特价商品，商品页面显示 “美团优选”。

小亚和晓硕所在的微信群就是一个宝妈开蛋糕店而建的群，每日群主发一些特价、秒杀产品。小亚和晓硕们选择需要的下单，第二天商品就会配送到蛋糕店，她们去自提。

其实，这就是社区团购，采用 “预售 + 自提”的模式，通过联合社区小店经营者等人群作为 “团长”，配送到 “团长”处，居民自提。

晓硕说：“在农村刚流行，团购在县城更流行，不用下楼跑去超市或者农贸市场买东西，直接手机下单，太方便了。”

“但在村里，更多还是选择去超市，除非秒杀价格比超市便宜。”小亚说。

“我更喜欢团购，真方便，手机选选下单，自己取货就行。”晓硕补充道。

“社区团购”大作战

2020 年 “社区团购”被反复讨论，说明它火了。特别是互联网巨头纷纷入局社区团购，疫情也催生了风口的形成。

2020 年 5 月，滴滴橙心优选公司成立，6 月橙心优选小程序正式上线运营。10 月 25 日后，橙心优选再次加速拓展业务版图，密集进入河南、福建、浙江、江西等省份。截至目前，橙心优选已在 20 个省份落地。滴滴 CEO 程维曾在内部会议上表示：“对橙心优选的投入不设上限，全力拿下市场第一名。”

7 月美团成立 “优选事业部”，美团优选 App 在应用商店内上线，9 月完成济南、武汉、广州、佛山四地上线，提出年内快速实现 “千城”覆盖。11 月 30 日，王兴在美团第三季度业绩报告后的分析师会上说，美团优选将是我们业务的核心点，它是切入买菜市场最高效的模型，能帮助其渗透市场，尤其是四五六线、低级别的城市。截至目前，美团优选进入 27 个省份、293 城。

8 月，拼多多孵化的 “多多买菜”在武汉率先开团、招募团长。据了解，“多多买菜”是拼多多 2020 年唯一的超一级项目，拼多多创始成员、拼多多商城运营负责人阿布领衔，向黄峥汇报。

11 月 30 日，刘强东在京东高管会上说，要亲自下场带队，“带领京东打好社区团购这一仗”。12 月 11 日京东宣布 7 亿美元战略投资兴盛优选。

流量稀缺、电商红利已触天花板，社区团购成为互联网巨头在赛道超车的机会，非要抓住不可。

“社区团购”的风口能坚持多久？

去年，笔者所在的村里，中光和力宁两个超市正在打 “价格战”，各自建了超市微信群，两个微信群都是这个村子里的居民，哪家价格低就去哪家买。

今年 “中光超市”把隔壁空房租下来打通变成了大型超市，“力宁超市”也装修更新。顾客还是这个村里的人。

“力宁超市”老板娘拿着手机在拍视频，“刚到的菠菜，便宜了，都来看看，”说完发到微信群里，背影有一些落寞。“中广超市”也如此。他们都在思考新的竞争手法。

而新建的团购群 “团长”在不停发送秒杀特价商品。

12 月 11 日，《人民日报》刊发题为《社区团购争议背后 , 是对互联网巨头科技创新的更多期待》的评论，呼吁互联网巨头在科技创新上有更多担当、有更多追求、有更多作为，别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，引发社会热议。

同时，一些零售商、品牌商先后要求经销团队禁止向以多多买菜、美团优选等为代表的社区团购平台供货，原因是社区团购的严重低价干扰正常的市场秩序。

“赶集”的人越来越少，甚至都记不得哪天开市，有些人在撤退，有些人仍在坚守。

未来，人们的购物方式又会发生哪些改变呢？