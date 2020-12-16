大众 CEO 称要对标特斯拉：升级工厂，10 小时造一辆车

12 月 16 日，知情人士透露，当地时间周二大众汽车首席执行官赫伯特 · 迪斯 (Herbert Diess)告诉公司高层，大众将通过旗下最大的汽车工厂与特斯拉在建的柏林超级工厂进行竞争。

迪斯在一次内部视频会议上说，大众位于德国沃尔夫斯堡的传奇工厂将进行升级，使用最新的电动汽车技术和软件操作流程。这位不愿透露姓名的知情人士还表示，大众旗下的这家工厂是世界上最大的汽车制造工厂，每年能生产 80 多万辆汽车。

知情人士称，迪斯的目标是让沃尔夫斯堡工厂实现竞争对手特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）定下的将每辆车生产时间减少到 10 小时的目标。这还不到大众沃尔夫斯堡工厂主要出产的大众高尔夫或途观预计装配时间的一半。迪斯还重申，大众必须大幅削减固定成本，以保持竞争力。

大众发言人拒绝置评。

现年 62 岁的迪斯是在获得公司新的信任投票第二天发表了这番言论。迪斯所秉持的战略使大众运营更加灵活。大众监事会还设法化解了管理层任命方面的冲突，达成了一系列成本节约协议，并决定保留杜卡迪和兰博基尼品牌。

迪斯在周二的高管会议上表示，大众计划在信息技术领域设立管理委员会职位。该公司正在评估潜在的候选人，计划明年做出最终决定。

他说，尽管大众迄今为止相对顺利地度过疫情危机，但成本仍然过高，一些竞争对手的盈利水平被证明更具弹性。周一，大众宣布计划到 2023 年将固定成本降低 5%。