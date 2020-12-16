亚马逊敦促法官撤销美国防部授予的微软 100 亿美元云计算合同

据报道，亚马逊公司敦促美国法官抛出五角大楼的价值 100 亿美元的联合企业防御基础设施（JEDI）云计算合同，今年 9 月，美国国防部表示，法院下令进行的重新评估显示，微软公司的提案依然能够为美国政府提供最大的价值。

周二，一份 10 月 23 日的法庭文件被解密，文件显示，亚马逊旗下的 AWS 部分称，对微软的奖励必须是无效的，因为它是制度性偏见、恶意和美国当前政府所施加的不当影响的产物，其目的是让这份合同远离亚马逊。该公司称，这是一个 “有缺陷，且腐败的决定”。

白宫方面拒绝置评，称相关问题属于司法部的职责范畴。五角大楼没有立即发表评论。

据悉，JEDI 合同金额最高可达 100 亿美元，是五角大陆数字现代化计划的一部分。

周二，微软在一份声明中表示：“国防部的职业采购官员已经决定，鉴于我们提供的优越的技术优势和整体价值，我们将继续提供最佳的解决方案。”微软还补充说：“现在是继续向前的时候了，我们要将这些技术送到那些迫切需要它的人的手中。”

今年 2 月，一名法官批准了亚马逊的请求，暂停了微软与国防部之间的交易。

在微软获得五角大楼的合同之前，亚马逊曾一度被视为最有可能获得此合同的企业。2019 年 11 月，在微软被授予合同之后，亚马逊提起诉讼。

亚马逊认为，五角大楼最近进行的审查 “犯下了比最初授标时更严重的错误”，该公司称五角大楼 “对评估的操纵程度已经超越了理性”。