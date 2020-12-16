1598 元、1198 元，小鸟音响正式发布降噪款 AIR+ 及时尚款 AIR 无线耳机

IT之家12月16日消息 今天，Libratone 小鸟音响正式发布新一代 AIR 系列真无线耳机，包含降噪款 AIR + 及时尚款 AIR 两款产品。小鸟于 2019 年率先发布了多款真无线耳机，支持主动降噪等。

▲AIR + 真无线降噪耳机

IT之家获悉，新一代 AIR+ 真无线降噪耳机主打智能黑科技，采用了全新时尚外观设计、最新蓝牙旗舰芯片等。

全新充电盒采用独特的直立开放式设计，既保证了耳机取放自如，又兼顾了体积小巧美观。耳机新增暖白与青黑的配色，搭配阳极氧化金属工艺，更具高端质感，凸显个性与品位的耳畔时尚。

率先采用最新蓝牙旗舰芯片 - 高通 QCC5141，支持蓝牙 5.2 和先进的双耳镜像连接技术，配合出色的天线设计，连接更快速更稳定，延迟更低，抗干扰更强，无线体验大幅升级。

下面是智能科技功能：

智能主动降噪：采用独立的顶级全数字主动降噪芯片，混合式双重主动降噪架构，降噪性能高达 30dB。更有小鸟独特的智能调节技术 CityMix®Smart，可根据环境噪音大小、使用者运动状态、以及风噪高低，智能调节降噪曲线，精准消噪，让降噪体验更舒适沉静。

耳塞贴合检测：耳机内置了耳塞佩戴贴合度检测算法，配合小鸟 App，戴没戴好，一测便知，帮助用户选择最适合的耳塞，以保证出色的音质和优秀的降噪体验。

自适动态调音：自适应算法以每秒千次的运算频率来识别每个用户耳道及佩戴的个体差异，再通过自动调音补偿，为用户带来更完美和更统一的听觉体验

双传语音增强：新一代的声学 / 振动双传导麦克风增强技术，可根据环境嘈杂程度自动调整参数，轻松应对通勤出行中的高噪声环境，让通话始终保持清晰自如。

▲AIR 真无线耳机

与 AIR + 相比，新一代的 AIR 具备相同设计元素，配色更加丰富，同步采用了全新的旗舰芯片，虽然不支持主动降噪，但同样拥有贴合检测、动态调音和双传导语音增强的智能体验，拥有长达 32 小时的续航时间。

新一代 AIR 系列还首次采用了全新工艺的环保包装，由 100% 植物纤维纸浆一体模塑成型，可 100% 生物降解或可再回收。

新一代 Libratone AIR 系列真无线耳机的官方售价，降噪款 AIR+ 为 1598 元人民币，时尚款 AIR 为 1198 元人民币，两款产品已开启预售。