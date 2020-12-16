贾跃亭创办的法拉第未来联合飞利浦，为 FF 91 和 FF 81 豪华电动汽车提供新功能

12 月 16 日消息，据国外媒体报道，周二，由贾跃亭创办的美国电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future，简称 FF）宣布与飞利浦知识产权与标准公司达成一项联合开发协议。

根据协议，双方将合作并展示在法拉第未来车辆上使用基于飞利浦精选技术组合开发的汽车功能。飞利浦的健康技术和软件为 FF 的产品愿景及其即将推出的 FF 91 和 FF 81 豪华电动汽车增加了显著的差异化优势。

2014 年，法拉第未来创始人贾跃亭带领团队打造了 FF 91。该公司的目标是，2020 年开始投产 FF 91，然后在 2022 年推出 FF 81 车型。然而，到目前为止，该公司只生产了少量的测试车型。

根据 FF 的量产计划，FF 91 将在成功完成一轮融资后约 9 个月启动量产。新宣布的 FF 81 电动汽车以及未来车型和下一代核心技术的开发准备工作将在 FF 91 推出后进行。

今年 10 月份，法拉第未来宣布完成过桥融资，这有助于推动其豪华电动车 FF 91 量产。据悉，这笔贷款将用于支持 FF 91 项目的最终投产以及其第二款车型 FF 81 的下一步研发工作。

法拉第未来创立于 2014 年 5 月，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。去年，该公司进行了重组。作为重组计划的一部分，贾跃亭辞去 CEO 职务，出任首席产品和用户官（Chief Product & User Officer，简称 CPUO）一职，而原拜腾 CEO 毕福康接任法拉第未来 CEO 一职。

今年 7 月份，贾跃亭宣布完成个人破产重组。他表示，将继续以法拉第未来创始人、合伙人和 CPUO 的身份与全体合伙人一起兑现把 FF 做成的承诺。随着 FF 合伙人制的实施和其个人破产重组方案的生效，他已经不再拥有 FF 的股权。