中芯国际深夜传奇大瓜，两尊半导体大神不和：一个来了，一个要走，他们曾是台积电上下属





一场重大人事变动，正在中芯国际展开。

12 月 15 日晚间，中芯国际发布公告称，经公司董事会任命，蒋尚义将担任公司执行董事、董事会副董事长以及战略委员会成员，该任命已经在 12 月 15 日当日其生效。

作为半导体行业的大神级人物，蒋尚义此番任命对于中芯国际意义重大。

值得一提的是，蒋尚义曾经于 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 6 月 21 日担任中芯国际独立非执行董事；因此，此番任命也算是蒋尚义的荣耀回归。

然而，就在蒋尚义就任之时，中芯国际董事会的另一名核心成员却提出辞职——他就是中芯国际联合首席执行官梁孟松，他也是半导体行业的另外一尊大神。

值得一提的是，蒋尚义和梁孟松也是旧缘深厚。

武汉弘芯暴雷后，蒋尚义任中芯国际副董事长

蒋尚义，可以说是半导体行业鼎鼎大名的大神级人物。

他现年 74 岁，1968 年于国立台湾大学获电子工程学学士学位，1970 年于普林斯顿大学获电子工程学硕士学位，1974 年于斯坦福大学获电子工程学博士学位。

毕业后，蒋尚义曾在德州仪器和惠普公司工作二十多年；随后于 1997 年返回中国台湾，任台积电研发副总裁；而在 2013 年底蒋尚义退休时，他的职位已经是台积电共同首席运营官。

蒋尚义从业经验极为丰富，并且为台积电的技术节点研发做出了重大贡献。

雷锋网了解到，在长达 45 年半导体工业界职业生涯中，蒋尚义曾经参与研发过 CMOS、NMOS、Bipolar、DMOS、 SOS、 SOI、GaAs 镭射、LED、电子束光刻、硅基太阳能电池等一系列项目。

其中，在台积电工作期间，蒋尚义牵头了 0.25μm、0.18μm、0.15μm、0.13μm、90nm、 65nm、40nm、28nm、20nm 及 16nm FinFET 等关键节点的研发，使台积电的行业地位从技术跟随者发展为技术引领者。

值得一提的是，退休后，蒋尚义还曾担任台积电董事长顾问，并且在 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 6 月 21 日担任中芯国际独立非执行董事。

2019 年 7 月，蒋尚义加入武汉弘芯，并担任该公司首席执行官；然而在 2020 年下半年，武汉弘芯陷入资金链断裂危机——后来蒋尚义在 2020 年 11 月发布律师函澄清，他已经在 2020 年 6 月辞去在武汉弘芯的所有职务。

雷锋网了解到，在此次回归中芯国际的任命中，蒋尚义的任期是从 2020 年 12 月 15 日至公司 2021 年股东周年大会，此后他还需要接受重选，如果获得重选，则须按照公司组织章程细则至少每三年一次轮值退任。

而在薪酬方面，蒋尚义有权根据聘用合约获得年度固定现金酬金计 67 万美元及年度激励——但年度激励将按照公司董事及高级管理人员薪酬政策由董事会参考本集团的业绩以及其个人的表现厘定后发放。

入职三年，联合首席执行官梁孟松提出辞职

蒋尚义的加入对于中芯国际来说，固然是一件好事；然而，就在蒋尚义加入的同时，中芯国际联合首席执行官梁孟松却提出离职——这对中芯国际来说，构成了一个重大利空消息。

梁孟松，何许人也？

梁孟松，现在 68 岁，他毕业于美国加州大学伯克利分校电机工程及电脑科学系并取得博士学位。

根据中芯国际官网介绍，梁博士在半导体业界有着逾三十三年经历，从事内存储存器以及先进逻辑制程技术开发。梁博士拥有逾 450 项半导体专利，曾发表技术论文 350 余篇；梁博士同时是国际电机和电子工程师学会院士（IEEE Fellow）。

但真正关键的是，梁孟松也曾经在台积电任职，并且曾与蒋尚义在台积电共事，担任蒋尚义的下属。

据了解，当年蒋尚义担任台积电研发部门之时，梁孟松正是蒋尚义旗下的技术研发大将，他曾经在 1992 年至 2009 年担任台积电资深研发处长；后来，在蒋尚义第一次从台积电退休时，梁孟松未能按照自己的期待被擢升为主管，最后在一番纠葛之后去了台积电的对手三星。

据新浪科技报道，在三星，蒋尚义出任三星晶圆代工部门技术长，让三星在 14 纳米制程技术实现大跃进，更因此抢下高通处理器订单，让台积电的 16 纳米 FinFET 首尝败绩——后来台积电愤而提出控告，双方大打官司，梁孟松败诉后又重返三星，最终在 2016 年第三季度离开。

2017 年 11 月，梁孟松加盟中芯国际，担任联合首席执行官。

按照梁孟松在其递交的辞职信中的说法，他带领 2000 多位工程师，在中芯国际尽心竭力完成了从 28nm 到 7nm，共五个世代的技术开发——这是一般公司需要花十年以上的时间才能达成的任务。

梁孟松表示，他来中国大陆本来就不是为了谋取高官厚禄，只是单纯的想为大陆的高端集成电路尽一份心力；目前，28nm，14nm，12nm，及 n+1 等技术均已进入规模量产，7nm 技术的开发也已经完成，明年四月就可以马上进入风险量产——因此自己的短期目标已经超预期、圆满地达成了。

在辞职信中，梁孟松表示：

我是在 12 月 9 号，上星期三早上，接获董事长电话告知：蒋先生即将出任公司副董事长一职。对此，我感到十分错愕与不解，因为我事前对此事毫无所悉。我深深的感到已经不再被尊重与不被信任。我觉得，你们应该不再需要我在此继续为公司的前景打拼奋斗了。我可以暂时安心的休息片刻。

可见，蒋尚义的加入，是梁孟松提出辞职的核心原因。

梁孟松还表示，在董事会通过蒋尚义任职之后，他将正式提出辞呈——他还强调，并没有丝毫意图想要影响董事会接下来对此人事任命的表决。

据了解，梁孟松是半导体领域公认的技术战神，同时也是一个工作狂人，并且对下属要求严格；但另一方面，其性格也有些刚烈、自负和豪爽——从他过往的经历也能看出这一点。

值得一提的是，在对蒋尚义人事任命的投票中，梁孟松投了无理由弃权票。

中芯国际何去何从？

中芯国际的此番人事变动，可以说是中芯国际、乃至整个中国半导体产业的一次重大人事震荡——此前，中芯国际内部就曾经出现过内部人事纷争的情况，并造成过严重损失。

雷锋网了解到，12 月 16 日上午，因为人事变动，中芯国际已经宣布在香港暂停股票交易。

从公告中可见，目前，蒋尚义（副董事长）和梁孟松（联合首席执行官）都以执行董事的名义出现在中芯国际的董事会中，但不知道这一局面未来是否会发生变动。

但如果梁孟松离开，对于中芯国际来说，不啻为重大损失。

雷锋网注意到，中芯国际还发布公告称，中芯国际正在与梁孟松博士核实其真实辞任之意愿，并且将根据港交所和上交所的有关规则适时作出下一步公告。

对于梁孟松博士的下一步动向，雷锋网将保持密切关注。