支持鸿蒙 HarmonyOS 2.0 手机版，华为 DevEco Studio 2.0 Beta3 发布（附更新内容）

IT之家 12 月 16 日消息 华为在今天举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募线上开启。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

用户通过使用 HUAWEI DevEco Studio 中的远端模拟器，HarmonyOS 官网下载 DevEco Studio 2.0 Beta3 版本即可获得 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。

IT之家获悉，HarmonyOS 应用基于 HUAWEI DevEco Studio 工具开发，采用应用程序框架、系统自带的 UI 控件、丰富的 API 接口，开发者可以轻松地实现具有多维、自然交互特点的应用程序。HarmonyOS 采用了多种分布式技术，使得应用程序的开发实现与不同终端设备的形态差异无关。这能够让开发者聚焦上层业务逻辑，更加便捷、高效地开发应用。 HarmonyOS 软件包以 APP Pack（Application Package）形式发布，它是由一个或多个 HAP（HarmonyOS Ability Package）以及描述每个 HAP 属性的 pack.info 组成。HAP 是 Ability 的部署包，HarmonyOS 应用代码围绕 Ability 组件展开。

-- 新增特性 --

支持手机（Phone）和平板（Tablet）的 HarmonyOS 应用开发。通过预置的工程模板，可一键生成手机和平板的应用工程目录及源码。需要注意的是，配套的 HarmonyOS SDK 版本需更新至 2.1.0.5 版本。具体请参考创建一个新的工程。

支持手机（Phone）、平板（Tablet）、车机（Car）、智慧屏（TV）和智能穿戴（Wearable）的 Java 应用预览器功能，可以在开发过程中查看应用效果。Java 应用支持 JavaUI 和 XML 两种布局方式，其中 JavaUI 布局（AbilitySlice.java 或 Ability.java 文件）可以动态预览应用的交互效果，如点击、跳转、滑动等互动式操作，修改了布局代码后，点击预览器窗口中的按钮，可以查看修改后的布局效果；XML 布局文件可以实时预览，修改和保存了 XML 代码后，预览器会实时展示应用的布局效果。具体请参考使用预览器查看应用效果。

分别支持 JS 应用和 Java 应用的跨设备预览器功能，在应用开发阶段，可以使用跨设备预览器查看应用在不同设备上的运行效果。具体可参考使用预览器查看应用效果。

支持跨设备代码编辑功能，在编辑代码时，可以自动联想出各设备支持的能力合集，如 HML 组件合集、CSS 样式合集、JS API 接口合集等，开发者可以根据对应的设备类型，快速完成代码的编写和补齐。具体请参考跨设备代码编辑。

支持 JS/Java 跨语言混合调试，针对 JS FA 调用 Java PA 的调试场景，可以通过 JS FA 调用 Java FA 的代码行或者 Java PA 相关代码处进入 Java 断点，方便开发者快速发现和解决 JS FA 调用 Java PA 相关问题。具体请参考 JS/Java 跨语言调试。

支持跨设备分布式应用调试，基于 HarmonyOS IDL 实现的跨设备的分布式场景，DevEco 提供了跨设备的 HarmonyOS 分布式应用的调试功能，方便开发者调测分布式应用。具体请参考跨设备分布式应用调试。

支持 Java 调试变量可视化，在 Java 代码调试过程中，可以通过 Plain（字符）、Line（折线图）、Bar（柱状图）和 Table（表格）方式可视化呈现变量的当前值；同时支持变量连续变化值可视化，以坐标图的方式进行呈现同时呈现多个变量连续变化的过程。具体请参考 Java 语言调试。

-- 增强特性 --

HarmonyOS SDK 更新至 2.1.0.5 版本，使用该 SDK 版本请配套更新 DevEco Studio 至最新版本。关于 DevEco Studio 兼容的 SDK 版本信息请参考 DevEco Studio 与 SDK 版本配套表。

远程模拟器支持手机（Phone）和平板（Tablet），对应的 SDK 版本需更新至 2.1.0.5 版本。

支持 HiTrace 日志跟踪定位与分析，便于开发者在 HarmonyOS 跨设备分布式应用的问题定位过程中，可以根据跨设备调用关系，分析定位调用异常、性能瓶颈等问题。具体请参考 Hitrace 日志跟踪定位分析。

-- 解决的问题 --