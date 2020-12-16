崛起的百万「团长」：到底是一份好工作，还是当炮灰

在北京打工的宋魏，对社区团购在中老年人群中的渗透力，感到吃惊。

「我妈竟然跟我说，她打算在我爸退休之后，两人在小区整个摊位。别人买了东西就送到这儿来，一兜一兜的，没事儿还能和老太太唠唠嗑儿。」父母口中的新业务便是「当团长」。

这个时间自由、只要管管微信群、不时向群里分享一些商品链接、也不需要自己进货、甚至不需要有实体店铺的零门槛生意，对于愿意和别人交流的人来说，确实有足够的吸引力。

生活在成都的优美没有专门的线下店面，而是把自己的家当做自提点。「之前做过几年财会工作，后来和人合伙开美容院，到现在也有 20 多年了，营业也还不错。」

后来，优美想着用空闲时间再做点事情，便从 2018 年成为了十荟团的团长。「做了团长之后，早上送完孩子 8 点不到，接着去美容院开晨会，然后回家收货，下午 5:00-5:30 去发货。」

「因为想把服务做到更极致，刻意把团员数量维持在 100-250 之间，团员数量不多，但粘性很强。目前每个月的销售额在 10 万元左右。」

她觉得社区团购做的就是服务加销售，很在意社群的维护，「以至于现在不和团里有关的事，大家也会私信问我，物业上有什么事情、脸上过敏了也会来问我。」

如果按照提成 10-15% 算的话，她这个副业带来的收入在每月 1 万 - 1.5 万元。

过去两年，在社区团购创业公司的推动下，大批的宝妈、退休职工、保险等各行业人士开始尝试做「团长」。这些从线上成长起来的群体，也构成了团长最初的「人群画像」。足不出户做团长、每个月一万元左右的收入，在二三线城市、甚至农村，已经相当不错。

不过，互联网巨头入场后，这个新兴职业的演变、分化开始急剧加速。

新晋团长

最近几个月，在互联网巨头疯狂地推之后，「团长」这个职业，瞬间在全中国铺开了。相较于过去普遍没有实体店面的团长，诞生了一类新团长。

在美团、饿了么都找不到存在意义的南京郊区的一个村子里，却可以搜到大量的社区团购自提点。原本经营着便利店、五金店、菜市场、烟酒店的店主，今年都多了一个「团长」的身份。

「兴盛优选在湖南行，在南京这儿不行。」李国强说，即便他本身经营着一家芙蓉兴盛便利店。从 10 月份起，他陆续加入了其他社区团购平台，「只要你申请加入就行，各个平台我都做，目前来自多多买菜的提成收入多些」。

「社区团购肯定对我原来的生意有影响。不过，以后都得死。」李国强不看好这种商业模式，觉得主要靠烧钱补贴，「我不像他们那些专门干这个的，我也不运营微信群，不往里扔什么链接，那不是我的主业。」

同样身兼多家平台团长、经营便利店的林秀也很少运营微信群。「不需要，现在大家都知道这个东西了，直接在小程序、APP 里下单，你可以在上面搜到我的店。」

「连我自己都在上面买东西，真的便宜。」林秀的店在南京城区的某小区楼下，周边的商业也非常发达。她并不担心社区团购会影响到自己的生意，「上面卖的很多都是我店里没有的。只要社区居民到我这儿取货，平台就给我提成。」

林秀隔壁的沙县小吃也是多家社区团购平台的自提点，店长表示，「就是腾出些地方存货，还可以顺便拿点提成，也不运营啥微信群。」

这些本来就经营着线下店铺的「新晋团长」，不可避免地会分食专职团长手中的份额。他们有一个普遍特征就是不重视运营社群，主要充当「快递接收点」的角色。

而这类「新晋团长」，也是拼多多、美团拓展的主要对象。巨头们更希望社区居民直接打开 APP 下单，团长这个角色被弱化了。这引发了从业人群的担忧、以及社会的讨论：「专职团长」会不会只是一个过渡角色，在巨头完成业务覆盖之后而被「卸磨杀驴」？

团长的两种未来

人们担心是有道理的。不同平台对待团长的策略的不同，决定着团长的角色。目前看来，可以分为两类。

根据观察，一类是以拼多多、美团这两个超级 APP 为主的平台，拓展的团长多是各种类型的线下门店，如前文所述，店主们通常不重视、也少有时间运营微信群，主要充当「提货点」的角色。在这种模式下，社区团购其实可以看作是传统的电商生意，其中合作的门店都可以当作是「菜鸟驿站」。美团和拼多多天生具有流量，最终目的还是要把流量收回到自己手中。

另一类是以十荟团、食享会、橙心优选为主的社区团购平台，开始鼓励旗下团长开设自己的线下门店。这种模式更贴近于线下实体零售，它的重点是「与团长合作开店」，不动摇团长「主人翁」的地位。可以说，巨头的团长，与创业公司的团长是不同的。

在极客公园（ID：geekpark）走访的一家位于广州的连锁超市里，店员表示，「我不清楚店里的商品和社区团购上的有什么区别」。实际上，这家门店是兴盛优选的合作门店，但招聘来的店员似乎只愿意负责线下门店的收款结账工作。

显然，按时打卡上下班、拿死工资的连锁超市店员很难承担起「团长」的角色，店铺也更适合充当「提货点」的功能，对于社区团购平台获取新用户的作用极其有限。

或许是汲取了这种教训，十荟团、食享会、橙心优选最近的线下扩张策略，都强调团长的亲自参与。以食享会为例，其前不久公布了「3.0 云店」计划，便是探索与团长合作开社区门店，团长自己选址，食享会负责统一装修店面以及商品体系管理。

另外，从团长的小程序端可以发现，他们普遍有一个「客户关系管理」的功能，这是传统夫妻店、连锁超市所不具备的。同时，某零售门店招聘系统开发公司内部人士向极客公园透露，已经有头部的社区团购平台开始着手打造社区门店的招聘管理体系。

可以预见，这类社区团购的模式正在变得更加「重资产」，同时团长这个新兴职业也在向职业化、规范化演进。综合来看，无论是十荟团、食享会、橙心优选，还是兴盛优选，他们主要是深耕新型的社区便利店场景。

据阿里的数据，2018 年，我国有 660 万夫妻店，而最近几年社区超市的增长率保持在 15% 左右。按照这样的趋势，叠加社区团购对线下门店的促进，未来将会有更多的社区便利店诞生。

如果按照目前有 700 万夫妻店（包括社区团购店）统计，一个店铺需要 1-2 名团长（老板）的话，那么这将是一个涉及人数达到 1000 万级别的庞大「新职业」群体。

无论电商发展多快，社区团购的模式效率多高，每个小区的社区便利店是很难被取代的。因此，随着竞争的加剧，努力成为小区中的那个重要的社区实体门店，将是专职团长未来的方向。

漩涡中的团长

这并不是说「团长」的职业生涯稳了。

团长生意的好坏，很大程度上取决于他们背后平台上的商品是否更便宜，质量更好，具有差异性，同时配送守时。平台的食物和供应链的不稳定将直接影响团长的客户关系，造成损失。

这就考验平台对供应链的把控能力，以生鲜为例，稳定的菜品质量需要依托于平台在农产品生产、运输、加工等方面的投入，这需要巨大的资金。而这通常只有互联网巨头投入得起。

另外，「补贴」也不会是一种常态，尤其是在「反垄断」监管更严格的未来。不过，实际上，「补贴」也并不是社区团购的商品更便宜的核心原因。社区团购的预售、次日自提的模式，可以降低生鲜食品在运输、存储上的损耗。

另外，某物流公司创始人告诉极客公园，社区团购的履约模式在仓储配送成本上可以比传统方式降低 3-4 倍，在生鲜品类甚至可以降低近 20 倍。巨大的商业模式效率提升才是其存在的根本。

与外卖小哥、网约车司机一样，团长也是一个由技术迭代而催生的新职业。而这门新职业也正在经历它发展至成熟中需要经历的洗礼。

近日，杀入社区团购行业的互联网巨头被央媒批，「惦记几捆白菜」。实际上，社区团购的另一边连接着农民，通过打掉「中间商」，承担着帮农民增加收入的重任。禁止社区团购无疑也会影响到农民的收入。无论是小菜贩、还是农民，都是弱势群体，哪一方都不应该舍弃。社区团购遭受的质疑，和当年网约车的兴起让司机没了活路类似。

关乎人们「菜篮子」的社区团购，并非只是一个待占领和改造的市场。社区团购在加速线下商业转型的同时，也在提醒战场上的互联网公司掌舵者——仅仅做一个商人，还是承担起责任，真正成长为「企业家」。