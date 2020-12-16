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华为 HarmonyOS 宣传视频发布：开发者创新大赛启动，奖金 150 万元

2020/12/16 14:40:23 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月16日消息 华为在今天举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募线上开启。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

华为向参与 HarmonyOS 生态建设的开发者提供了全方位支持，包括开发者支持团队、培训课程、开发文档、开发者社区等。超过 10 万开发者已参与华为赋能活动，积极为 HarmonyOS 生态建设做贡献。HarmonyOS 开发者创新大赛也于今天正式启动，将通过 150 万人民币奖金、20 位专业导师指导激发更多创新应用诞生。

华为官方还发布了 HarmonyOS 宣传视频。

官方介绍，HarmonyOS 是万物互联时代的操作系统。它创造性地在端侧引入分布式技术构建一个“超级虚拟终端”互联的世界，将人、终端和场景有机地联系在一起。

HarmonyOS 开发者创新大赛致力于挖掘优秀的应用创新人才及项目，通过学习 HarmonyOS ，创造性开发出具有全新体验、全新交互的跨终端应用，并为其链接生态资源，加速 HarmonyOS 创新应用落地，共同推 HarmonyOS 生态建设，打造全场景智慧生活。

参赛团队在合情合理合法的前提下用市面上已有的设备或自制设备，或者预览器及模拟器，自由创作，完成适用于 HarmonyOS 设备的应用开发，具体方向不限。

IT之家获悉，本次奖金共 150 万元，包括一等奖 1 名，15 万奖金及证书；二等奖 2 名，10 万奖金及证书；三等奖 5 名，8 万奖金及证书；创新科技奖 15 名，HarmonyOS 产品全家桶（价值 5 万元）及证书。

优秀参赛者还将获得免费学习 HarmonyOS 和获得认证的机会，受邀参加华为 HDC 的机会。

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关键词：HarmonyOS鸿蒙华为

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