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5G 网络 6GHz 争夺战：团结就是力量

2020/12/16 14:56:39 来源：C114中国通信网 作者：岳明 责编：骑士
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作为移动通信技术发展的核心资源，频谱资源是宝贵而且稀缺的，频谱规划是产业的起点，也将在很大程度上决定产业的发展方向、节奏和格局。

随着 5G 网络的全球规模部署以及垂直行业应用的深入推进，如何寻找到更多的优质频谱资源，助力 5G 持续发展与成功，就成为了摆在产业链面前的难题。综合技术实现难度、网络部署成本、产业链成熟度等多个维度，6GHz 无疑是当前的最佳选择。

作为具有 700MHz~1200MHz 连续带宽的中频频谱，6GHz 将是提供广域大容量连接的最佳候选频段。而且，在中国的推动下，WCR-19 决定将 6GHz（6425-7125MHz）频段新增 IMT（5G 或 6G）使用标注，3GPP 6GHz 标准工作也在有序推进。

我们为什么要高度关注 6GHz 的划分与使用方式。因为，这不仅仅关乎 5G 技术与产业本身；在波诡云谲的政治环境下，6GHz 更是中美产业博弈的关键点。在全球 6GHz 大会上，23 家企业和组织联合发表声明：支持 6GHz 作为移动宽带频谱使用，共同推进 WRC-23 6GHz IMT 频谱研究工作的开展，共同发展和构建端到端产业链。但其中，没有一家美国企业参与。

6GHz：5G 持续成功的关键

5G 的发展不仅需要大量的频谱资源，还需要高、中、低频协同工作。

随着 5G 商用步伐进一步加快，5G 新业务应用带动移动数据使用量飞速增长，增强型移动宽带业务和固定无线宽带业务以及智慧城市、工业制造等行业应用加速了移动数据使用量的激增。根据行业分析报告预计，到 2025 年部分领先市场每用户每月数据使用量将达到 150GB。

这无疑需要大量的无线电频谱作支撑。

单纯从频谱资源角度来看，低频频谱具有很强的穿透性，适合低成本广域覆盖，虽然运营商都在进行频谱重耕，释放更多频谱资源给 5G，但低频频谱依然是稀缺的，而且缺乏连续性的大带宽；高频频谱，也就是业界所说的毫米波，具有连续性大带宽，可支持超高速率，但网络建设与运维成本太高，产业链成熟度也不够。

中频频谱兼具两者优点，能够提供百兆赫兹量级的连续带宽，以及良好的网络覆盖，兼顾网络容量和覆盖范围的性能要求，并且还能大幅节约建网成本。6GHz 作为具有 700MHz~1200MHz 连续带宽中频频谱，将是提供广域大容量连接的最佳候选频段。

事实胜于雄辩，我国主导的 3.5GHz 与 2.6GHz 5G 网络建设与生态活力，远远超过了具有 5G 先发优势的美国，而美国主流运营商在初期选择的技术路径正是毫米波。

6GHz：大国产业博弈的焦点

在中国的推动下，2019 年世界无线电通信大会（WCR-19）决定将 6GHz（6425-7125MHz）频段新增 IMT 使用标注，列入 2023 年世界无线电通信大会（WRC-23）1.2 议题。

但有些国家并不买账。在今年，美国 FCC 投票通过提案，该提案将开放整个 6GHz 频段供未经许可的用户使用。FCC 官员们表示，此举将有助于满足快速增长的 Wi-Fi 服务需求。提案提及的 6Ghz 频率，包括 5925Mhz-7125Mhz 这整整 1200Mhz 的无线频率资源。

对于 FCC 的举动，我们并不难理解。在 IMT 产业发展历程中，美国的路是越走越窄。在 2G/3G 时代，美国在全球主推 CDMA 标准，甚至成立了 3GPP。但由于各种原因，CDMA 在与 GSM/WCDMA 竞争中处于劣势，只在美国、中国、韩国、日本等个别运营商有所运营，后来这些运营商都转向了 LTE；在 B3G 时代，美国开始主推 WiMAX 技术，在当时被戏称为 “3G 标准、3.5GHz 性能、4G 核心技术”，结果也不外如是，败给了同为 TDD 技术的 TD-LTE。几轮折腾下来，美国国内 IMT 产业链开始凋零，特别是在移动通信系统设备领域，几乎没有拿的出手的公司了。所以，在面对华为 5G 全球攻势时，只能通过肮脏的政治手段来扼杀。

虽然在 IMT 领域颓势尽显，但在 Wi-Fi 领域，美国依然保持着强势地位。全球最大的几家 Wi-Fi 芯片供应商都在美国，掌握标准与技术话语权的企业也是这几家。如果能够通过频谱划分与使用方式上，引导更多的国家向 Wi-Fi 生态倾斜，这无疑是对 IMT 的 “釜底抽薪”。

反观我国，在 5G 产业发展初期，在全球率先明确了中频频谱的策略。在 5G 正式商用一周年以来，我国建成全球最大的 5G 网络，累计建成 5G 基站 71.8 万个，推动共建共享 5G 基站 33 万个；5G 用户超过 2 亿，仅以中国移动为例，就超过 1.3 亿。

在全球 6GHz 大会上，当 GSMA、爱立信、华为、诺基亚、中兴、ETNO（欧洲电信网络运营商协会）、ECTA（欧洲竞争电信协会）、Elisa、Etisalat、Telia、西班牙电信、法电集团、中国移动、中国电信、中国联通、大唐移动、OPPO、STC、vivo、Zain、小米、联想、展锐等 23 家企业和组织联合发表声明：支持 6GHz 作为移动宽带频谱使用，共同推进 WRC-23 6GHz IMT 频谱研究工作的开展，共同发展和构建端到端产业链。没有一家我们所熟悉的美国企业参与在内。所以，当有人说，技术没有国界的时候，是有些可笑！

6GHz：团结一切可以团结的力量

从 IMT 产业的发展历程中，我们可以发现，技术并不是最终能够取得成功的唯一要素，甚至不是决定性要素。决定性要素是全球统一的标准，只有规模效应才能释放技术与产业红利。

IMT 作为提供宽带无线连接的有效途径，从 2G 时代的移动电话，到 3G 时代的移动互联网，到 4G 时代的移动宽带互联，再到当今的 5G 时代，目前已经覆盖人口 60 多亿，并对全球经济增长和社会发展做出重要贡献。5G 作为新一代移动通信技术，可持续提升个人移动宽带体验，并与云、计算和 AI 技术共同促进行业数字化，促进全球经济的增长。

5G 的持续成功，离不开持续不断的优质频谱供应，而 6GHz 是首选优选。在 6GHz 的划分和使用方式上，我们应该团结一切可以团结的力量，促进 6GHz 移动产业链的快速、有序和健康发展，构建统一的 5G 终端、芯片、网络、仪表等端到端产业链，以实现全球频谱协同，无缝的全球漫游和规模经济共享。

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关键词：5G

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