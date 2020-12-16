苹果 M1 新跑分：碾压 Windows ARM 笔记本 Surface Pro X

IT之家 12 月 16 日消息 外媒 PCWorld 周二公布的一项基准测试显示，搭载苹果 M1 芯片的 Mac 电脑与通过官方模拟器运行最新 64 位 x86 应用的 Windows on ARM 设备之间存在巨大的性能差别。

PCWorld 将微软 Surface Pro X 与新的 M1 MacBook Air 进行了对比，前者搭载微软与高通联合开发的 SQ1 ARM 芯片。PCWorld 指出，基于 ARM 的 Windows 设备并不多。

MacBook Air 在 Geekbench 5 的单核和多核测试中都碾压了 Surface Pro X。苹果的新笔记本在单核过程中获得了 1730 分，比 Surface 的分数高出 1000 多分。多核测试则显示出更大的差距，MacBook Air 的成绩为 7454 分，而 Surface 的成绩为 2734 分。

Maxon 的 Cinebench 的结果显示 M1 也占据了绝对的领先优势，单核和多核成绩分别为 1496 分和 6838 分，轻松击败 Surface Pro X 的 371 分和 1604 分。

再来看看开源视频转码工具 Handbrake，MacBook Air 完成将一段 12 分钟的 4K 视频转码成 1080p H.265 文件的速度是 Surface 的 6 倍。

需要指出的是，微软的 64 位 x86 模拟器仍处于测试阶段。不过，即使有了协调一致的软件开发努力，ARM 上的 Windows 仍然缺乏硬件实力，无法赶上苹果的 macOS 和 M1。

IT之家了解到，早期的基准测试也都显示，与传统的英特尔机型相比，M1 具有惊人的计算速度和极高的能效水平。随着高性能芯片设计的出现，Apple Silicon 可能很快就会代表个人计算领域的范式转变。