知乎公布十年盘点：十大梗包含谢邀、刚下飞机、实名反对等

近日知乎在十周年之际发布了一系列 “十年十大”盘点，包含十大知乎梗、十大知乎脑洞、十大知乎故事、十大领域问答四个不同名单。十年来，知乎聚集了超过 4400 万个问题和 2.4 亿个回答，内容遍布各领域和专业。

其中，十大知乎梗包含谢邀、刚下飞机、实名反对、细思极恐、小透明、先问是不是，再问为什么、镜像问题、以上、如何评价、什么体验等流行语言和句式。2019 年 12 月，“知乎宇宙”话题被用户创建，目前已包括 761 个问题，已拥有全网热度与知名度，成为了网友们喜闻乐见的知乎原生梗。

知乎上线于 2011 年，最初的定位为高端、专业的垂直知识问答社区。2011 年 3 月，知乎先后获得李开复的天使轮投资及启明投资的千万美元 A 轮投资；2013 年 3 月，知乎向公众开放注册，注册用户迅速攀升至 400 万。

从 2010 年至今的十年间，知乎共完成 7 轮融资。最近一次是在 2019 年 8 月，知乎宣布完成 F 轮融资，总额 4.34 亿美元，由快手领投、百度跟投，腾讯和今日资本原有投资方继续跟投。

近两年，知乎商业化动作不断。2019 年 3 月，知乎推出盐选会员服务体系；同年 10 月，知乎直播功能正式上线；今年 5 月，知乎推出视频创作者招募计划，给予专属流量、官方推荐和现金补贴等福利；10 月，知乎在 App 首页顶部新增 “视频”专区，并上线视频创作工具。