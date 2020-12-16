被带宽限制的 AI 性能，在 HBM2 和 GDDR6 上 “重生”

人工智能经过几十年的发展，在数据爆炸时代正处于良性循环，大量的数据用于制造和训练神经网络，而后利用神经网络筛选并理解这些数据。

不过，我们仍然对于更好的人工智能有巨大需求，据 Open AI 的一份报告显示，从 2012 到 2019 年，人工智能训练集增长将近 30 万倍，每 3.43 个月翻一番，比摩尔定律快 25000 倍，在摩尔定律将近失效的今天，那么怎么样才能让人工智能提供更好的性能？

内存带宽限制人工智能模型本身

早在两年前，业内就有人提出，在计算能力和数据量足够的年代里，内存带宽才是人工智能发展的瓶颈。

德克萨斯高级计算中心（TACC）研究科学家曾在其 2016 年的报告《HPC 系统中的内存带宽和系统平衡》中比较过去 25 年某些 HPC 服务器的浮点计算情况，结果显示内存、网络延迟和带宽大幅度落后于处理器性能，其中内存带宽大约每十年落后浮点计算 4.5 倍。

“一个非常有趣的现象是，内存对人工智能的限制一部分体现在人工智能模型本身，以及用来训练这些模型的数据量规模急剧增长。”Rambus 大中华区总经理苏雷在 Rambus 2020 中国设计峰会上说到。

根据苏雷的介绍，这种限制在人工智能传统训练模型和并行训练模型上均有体现。

传统神经网络训练通常只使用一个 AI/ML 引擎，即将神经网络模型和训练数据全都嵌入一颗芯片中，训练的数据在芯片中迭代循环，通过不断更新模型实现对数据的分类、识别和处理，这一场景下其性能直接取决于计算引擎和缓存速度、内存带宽。

为提高数据训练时间，具体多个 AI/ML 引擎的神经网络得以出现，这种方法是神经网络模型的完整副本同时嵌入多个芯片中，神经网络模型所需的训练工作量被均分到每一颗芯片中，多个芯片引擎并行处理训练集，进而提高训练时间。

并行方案的每一个训练步骤可分为两个阶段，每个阶段受到的带宽限制不尽相同。

在第一阶段，每个训练的并行引擎将通过它们的训练结果更新其模型副本，因此并行训练的每个芯片在运行完每一次训练迭代后，都会有不同的训练更新，因此这一阶段数据传输到芯片的速度直接取决于内存带宽的大小。

在第二阶段，即规约阶段（Reduction），需要每个引擎与所有其它引擎交互更新信息，让芯片彼此了解其它芯片的更新并接受来着其他芯片的更新，得以更新自己的模型，恢复模型间的同步，再次拥有相同的模型副本。显然，这一阶段的性能主要取决于芯片间链路带宽的限制。

HBM 2 和 GDDR 6，更多的内存选择

“为缩小内存带宽和高性能浮点计算之间的差距等问题，我们有新的系统架构和面向特定领域的硅，或者将更多的数据直接放在芯片上，以获得更高的带宽，更好的功率和更低的延迟，但是数据总是越来越大，需要更多的内存，所以依然需要在片外存储器和链路性能上取得突破。”Raymond Su 表示。

在目前广泛应用于 AI 的内存方案中，片上存储（On-Chip Memory）就是 Raymond Su 所言的拥有最高带宽和功率效率但容量有限的方案，其他两种方案分别是 HBM 和 GDDR，即 DRAM 解决方案。

HBM 是一种基于 3D 堆栈工艺的高性能 DRAM。第一代 HBM 诞生于 2013 年，最新一代 HBM 标准已经演进到 HBM2E，能够支持 12 个 DRAM 的堆栈，内存容量高达每堆栈 24GB，当传输速率达到每管脚 3.6Gbps 时，HBM2E 可以实现每堆栈 461GB/s 的内存带宽。

由于 HBM2E 堆栈需要通过高达 1700 多条数据 “线”的接口连接到相关处理器，远远超过标准 PCB 能够支持的范围，因此使用硅中介层作为连接内存堆栈和处理器的中介，在硅中介层中完成精细的数据走线，获得 HBM 接口所需数量的数据线数。

HBM2E 通过堆叠技术实现高带宽和高容量，但由于硅中介层的使用，成本偏高。

GDDR 是双倍数据传输率存储器，采用传统的方法将标准 PCB 和测试的 DRAMs 与 SoC 连接在一起，具有较高的带宽和较好的能耗效率，其缺点在于更难保证信号完整性和电源完整性。

比较 256GB/s 下 HBM2 和 GDDR6，HBM2E 的接口宽而慢，GDDR6 的接口窄而快。HBM2 占有面积优势和能耗优势，但 GDDR6 具有成本和方案工程上的实现优势。

HBM2 与 GDDR6 内存解决方案的高带宽已经显而易见，不过想要真正落实到实现高性能人工智能的应用上，还需要 IP 供应商的支持，在 HBM2 和 GDDR6 内存解决方案的 IP 供应中，Rambus 就扮演重要角色。

根据 Rambus 资深应用工程师曹汪洋在 Rambus 2020 中国设计峰会上的介绍，Rambus 的 HMB2E 接口解决方案（PHY 和控制器）专为 AI/ML、HPC 的高性能和低延迟而设计。Rambus HBM Gen2 PHY 完全符合 JEDEC HBM2E 标准，支持每个数据引脚高达 3.6Gbps 的数据速率，总带宽因此达到 461 GB/s。该接口具有 8 个独立信道，每个信道包含 128 位，总数据宽度为 1024 位，支持 2、4、8 或 12 个 DRAM 的堆栈高度。

Rambus GDDR6 PHY 每个引脚的速度高达 16 Gbps，可用于 TSMC 7nm 工艺，GDDR6 接口支持 2 个信道，每个信道有 16 位，总数据宽度为 32 位。另外，Rambus GDDR6 PHY 每个引脚的速度高达 16 Gbps，最高可提供 64 GB/s 的带宽。

在 Rambus 2020 中国设计峰会的交流环节，苏雷表示：“Rambus 是全球 HBM IP 技术的引领者，且在市场份额上排名第一，全球范围内拥有 50 多个成功案例，Rambus 最新的 Rambus HBM2E 的方案可以实现全球最高的 4Gpbs 速率，GDDR6 方案可以实现 18Gbps 速率，位于业界顶尖水平，这能够帮助客户的方案设计提供足够裕量空间，保证整个系统的稳定性，目前燧原已将选择了 Rambus 作为其下一代 AI 训练芯片的合作伙伴。”

高带宽之后，信号完整性也是挑战

在上述文章中提到，HBM 和 GDDR 是可以为 AI/ML 提供高带宽，其中速率更高的 GDDR6 面临着信号完整性和电源完整性的挑战。

据了解，信道中不同类型的损耗是影响信号完整性的主要因素，具体又可以分为插入损耗、反射和串扰，插入损耗产于介电损耗或金属电阻表面粗糙程度，主要通过较好的 PCB 和封装设计来控制。信号反射源于阻抗，最终会导致眼图闭合和信号丢失。串扰由于两个信号之间的电容和电感耦合引起的，由于从信号中消除串扰的电路很复杂，因此串扰是 GDDR6 DRAM 信号完整性最具挑战性的问题。

针对信号完整性问题，苏雷表示：“要确保信号的完整性，就需要从发送端到接收端进行的完整系统建模，需要采用协同设计的方案。Rambus 的 GDDR6 PHY 解决方案可以稳定在 18Gbps 并确保传输眼图清晰，走在业界最前列。在高速的传输下，还需要对电路板上的封装设计进行建模，使用比如 DFE 和反转等技术，可以提高性能让眼图更好的打开 。”

当然除了信号完整性和电源完成性，DRAM 数据速率的增长还导致更多其他的问题，“我们需要做的还是兼顾能耗的制约，不断找寻和提升内存带宽的方法，为 AI/ML 更高的性能。”苏雷说道。