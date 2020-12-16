一图看懂华为 HarmonyOS 2.0 手机应用开发者 Beta

IT之家12月16日消息 华为在今天举行 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动。现场正式发布了 HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 版本。同时，HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 公测招募线上开启。华为表示，HarmonyOS 是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统，华为希望和合作伙伴、开发者一起打造面向万物互联时代的超级终端体验。

华为此次宣布面向手机开发者开放完整的 HarmonyOS 2.0 系统能力、丰富的 API（应用开发接口），以及强大的开发工具 DevEco Studio 等技术装备，开发者可访问华为开发者联盟官网，申请获取 HarmonyOS2.0 手机开发者 Beta 版升级。

IT之家获悉，作为万物互联时代的操作系统，HarmonyOS 通过分布式技术，将多个物理上相互分离的设备融合成一个 “超级终端”。例如，HarmonyOS 可以通过手机、手表的协同，优化出行体验。等待网约车时，用户不必频繁掏出手机查看车辆动态，车牌号、车辆位置等信息会在手表上实时同步，抬手可见；HarmonyOS 加持的网购体验使得网购分享和拼单更加便捷，好友间通过畅连共享屏幕随时讨论喜欢的商品，还可以共享购物车一起拼单凑满减，各自生成订单，各自结算付款，无需互相转账。

HarmonyOS 通过手机与智能家居之间底层系统的互联，用户仅需用手机 “碰一碰”即可快速连接设备。家电的工作状态不仅通过手机的屏幕变得可视化，还能主动提醒用户设备的运行和耗材情况。