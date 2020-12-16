世界最大冰山即将撞击 “企鹅岛”，英国派出潜水艇勘探

世界上最大的冰山 A-68a 可能再过几天就会撞上南乔治亚岛的南极野生动物保护区，研究人员已经在为研究由此带来的影响做准备。据追踪冰山数月的英国南极调查局 (BAS)称，两个冰箱大小的机器人潜艇将很快被运往南乔治亚州，研究即将发生的碰撞对水下的影响。

图 1：科学家们将部署两架这样的机器人潜艇来研究冰山 A-68a

BAS 发表声明称，这两艘潜艇每艘长约 1.5 米，支持远程操作，它们将花费近四个月的时间从冰山两侧收集海水温度、盐度和透明度等数据。

科学家们已经知道，这座面积约 5100 平方公里的冰山的直接撞击，可能会封锁数百万企鹅和海豹的海洋进食路线，并导致岛上大量动物陷入饥饿之中。但是，其他环境影响可能需要深入海洋中进行研究才能弄清楚。例如，当这座重达万亿吨的冰山开始向蓬勃发展的咸水生态系统释放大量淡水时，结果会怎样？

图 2：地图专家几个月来始终在追踪 A-68a 冰山的动向，其崩裂可能还需要几天时间

BAS 生态学家格伦特 · 塔林 (Geraint Tarling)在声明中表示：“动植物都将面临环境剧变带来的影响。本土植物可能无法生长，这意味着浮游动物和磷虾没有那么多的食物可用，而这两种动物又是企鹅和海豹的主要食物。因此，整个生态系统可能会受到致命影响。”

机器人潜艇将帮助塔林及其同事监测这些正在发生的变化，并有望使他们能够预测南乔治亚岛生态系统的长期变化。

冰山 A-68a 于 2017 年 7 月从南极洲的拉森 C 冰架断裂，此后向北漂移到更温暖的水域。最近来自英国皇家空军 (RAF)的航拍照片显示，这座冰山的边缘正在失去巨大的冰块，并布满裂缝和洞。这座注定要消失的冰山是否会在撞击南乔治亚岛之前破裂，目前还有待观察。